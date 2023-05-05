"Нужно гордиться". Глава алтайского Минстроя оценил качество ремонта дворов в крае
По словам Ивана Гилёва, серьёзных недоработок в ремонте дворов сейчас нет
05 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Серьёзных недоработок в благоустройстве дворов в Алтайском крае нет, и результатами ремонта можно гордиться. На отдельных территориях существуют проблемы, однако подрядчики устраняют их по гарантии. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв на пресс-конференции 4 мая.
"Гарантировать, что всё будет безупречно, не совсем правильно. Проверяются все объекты, это делаем мы и муниципалитеты. Во все контракты на ремонт дворов закладывается минимальный пятилетний срок гарантии. Бывают ситуации, когда после зимы природа вносит коррективы – где-то что-то повело, где-то плитка пошла не туда. Обычно подрядчики по гарантии это устраняют. Шесть лет программа реализуется, и системных недоработок я не вижу. Есть жалобы со стороны жителей, есть и ситуации, когда люди разрушают то, что построено. Тем не менее результатами нужно гордиться", – прокомментировал Гилёв.
Напомним, что на благоустройство 86 дворов по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году жители края добавили 23 млн рублей. Они профинансировали работы, не входящие в основной перечень. Это благоустройство детских и спортивных площадок, а также установка малых архитектурных форм.
Всего в 2023 году в Алтайском крае благоустроят 129 дворовых и 55 общественных территорий. Голосование за вторые сейчас активно идёт. Инструкция о том, как можно проголосовать, здесь.
08:44:24 05-05-2023
А этот товарищ не хочет обратить внимание на то, что во многих дворах гаражи стоят вплотную к границам (заборам) школ, детских садов, больниц, что является нарушение норм и правил? Или главная цель освоение денег? Вот в других регионах, уже стали задумываться и приведением ДВОРОВ в порядок! В других, но только не в Алтайском крае!
09:20:31 05-05-2023
Гость (08:44:24 05-05-2023) А этот товарищ не хочет обратить внимание на то, что во мног... Например, детский сад по Молодежная 18а
09:57:16 05-05-2023
Гость (08:44:24 05-05-2023) А этот товарищ не хочет обратить внимание на то, что во мног... Подавайте в суд на собственников. Будет решение суда - снесут. Или министру лично приезжать и двигать их домкратом? Самому не смешно?
11:09:04 05-05-2023
Решение суда не обязательно к исполнению, уже больше 10 лет администрация Индустриального района не может снести гаражи по решению суда.
13:34:52 05-05-2023
гость (11:09:04 05-05-2023) Решение суда не обязательно к исполнению, уже больше 10 лет ... ФССП утверждает что вы обманываете.