"Нужно гордиться". Глава алтайского Минстроя оценил качество ремонта дворов в крае

По словам Ивана Гилёва, серьёзных недоработок в ремонте дворов сейчас нет

05 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Иван Гилев/ Фото: amic.ru

Серьёзных недоработок в благоустройстве дворов в Алтайском крае нет, и результатами ремонта можно гордиться. На отдельных территориях существуют проблемы, однако подрядчики устраняют их по гарантии. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв на пресс-конференции 4 мая.

"Гарантировать, что всё будет безупречно, не совсем правильно. Проверяются все объекты, это делаем мы и муниципалитеты. Во все контракты на ремонт дворов закладывается минимальный пятилетний срок гарантии. Бывают ситуации, когда после зимы природа вносит коррективы – где-то что-то повело, где-то плитка пошла не туда. Обычно подрядчики по гарантии это устраняют. Шесть лет программа реализуется, и системных недоработок я не вижу. Есть жалобы со стороны жителей, есть и ситуации, когда люди разрушают то, что построено. Тем не менее результатами нужно гордиться", – прокомментировал Гилёв.

Напомним, что на благоустройство 86 дворов по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году жители края добавили 23 млн рублей. Они профинансировали работы, не входящие в основной перечень. Это благоустройство детских и спортивных площадок, а также установка малых архитектурных форм.

Всего в 2023 году в Алтайском крае благоустроят 129 дворовых и 55 общественных территорий. Голосование за вторые сейчас активно идёт. Инструкция о том, как можно проголосовать, здесь.