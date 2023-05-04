Жители Алтайского края "добавили" 23 млн рублей на благоустройство 86 дворов

Помимо основной части работ, для "заплативших" проведут и дополнительное благоустройство

04 мая 2023, 16:56, ИА Амител

Двор в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края собрали 23 млн рублей на дополнительное благоустройство 86 дворов по программе "Формирование комфортной городской среды". Они решили профинансировать работы, не входящие в обязательный перечень. Это, например, благоустройство детских и спортивных площадок, а также установка малых архитектурных форм. Теперь им сделают всё это сверх нормы. Об этом на пресс-конференции 4 мая рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв.

"Часто жители домов, прилегающих к дворовой территории, хотят более высокого качества благоустройства. И тогда они принимают решение по дополнительному финансированию мероприятия, которые не считаются обязательными. Обязательные – это асфальтирование проезжей части, тротуаров и установка скамеек, урн и освещения. Но можно ещё вдобавок к этому сделать детские и спортивные площадки, а также малые архитектурные формы", – пояснил Гилев.

При этом государство выделило на благоустройство дворовых территорий в 2023 году в крае 995 млн рублей, отметил министр. Из них 640 млн рублей – это средства федеральной казны, а остальное – деньги из краевого и муниципальных бюджетов.

В 2023 году в Алтайском крае будут благоустраивать 129 дворовых и 55 общественных территорий, сообщил глава Минстроя. Посмотреть, какие дворы благоустроят в столице региона Барнауле, можно здесь.

Всего за время действия программы в крае облагородили уже 1600 объектов, из которых 269 общественных территорий и 1330 дворов, отметил Гилёв.

Напомним, что до 30 мая идёт голосование за благоустройство общественных территорий по программе "Формирование комфортной городской среды". О том, как голосовать жителям Алтайского края, можно прочитать здесь.