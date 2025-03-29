Аксессуар ценою в жизнь. Зачем нужны световозвращатели и как они помогают избежать ДТП

Чтобы сделать пешехода максимально заметным для водителей, важно правильно расположить световозвращающие элементы

29 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Человек вечером на дороге / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

622 случая наезда на пешеходов зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края в 2024 году. В таких авариях 50 человек погибли и пострадали 590. В ведомстве подчеркивают, что большая доля этих смертельных ДТП произошла в темное время суток, когда пешеходы становятся практически невидимыми для водителей, особенно если на них нет световозвращающих элементов. На первый взгляд фликеры могут казаться ненужной мелочью, однако они способны сохранить человеку жизнь. Подробнее – в материале amic.ru.

На Алтае 76% смертельных ДТП с пешеходами происходят в темное время суток

В Алтайском крае в темное время суток за 2024 год произошел 241 случай наезда транспортных средств на пешеходов: 209 граждан получили серьезные травмы, скончались 38 человек. Одно из таких смертельных ДТП произошло 3 декабря в Заринске в 19 часов 10 минут. Водитель "Рено" не учел скорость в конкретных условиях движения и наехал на мужчину, который в темной одежде лежал на проезжей части и полностью сливался с асфальтом. В результате пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

6 декабря в 19 часов 25 минут на 152-м километре Чуйского тракта под колесами "Тойоты Марк II" погиб еще один мужчина. Он переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. А через несколько часов на этой же автодороге в Бийском районе грузовик насмерть сбил мужчину, который шел в темноте по обочине.

Причины ДТП были разные, однако их объединяет отсутствие световозвращающих элементов у пешеходов. В Госавтоинспекции подчеркивают: этот серьезный фактор создает предпосылки для аварий.

Справка



Начиная с 1 июля 2015 года в Российской Федерации пешеходы обязаны иметь световозвращатели при движении по дорогам общего пользования вне населенного пункта, а также рекомендовано:

– при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части;

– в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.Согласно пункту 4.1 ПДД РФ, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Кроме того, водитель в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине обязан быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, что также прописано в пункте 2.3.4 правил дорожного движения.

А чем могут помочь световозвращатели?

Не стоит недооценивать световозвращающие элементы (СВЭ). Они могут быть выполнены в виде нашивок на одежде, рюкзаках, брелоков для сумок, наклеек, браслетов, значков и других аксессуаров. Их изготавливают из материалов, способных отражать свет обратно к его источнику. Когда на такие элементы попадает свет автомобильных фар, они ярко сияют белым цветом, делая человека более заметным на дороге. Доказано, что такие элементы на 65–80% снижают риск возникновения ДТП с участием пешеходов.

Так, при движении автомобиля с ближним светом фар водитель может заметить пешехода на расстоянии 25–50 метров. Однако если он использует светоотражающий элемент, это расстояние увеличивается до 150–200 метров. При включении дальнего света фар дистанция, на которой пешеход становится заметен, возрастает с 100 до 350 метров, что дает водителю дополнительные 15–25 секунд, чтобы избежать аварии.

Крайне важно, чтобы фликеры присутствовали на одежде маленьких пешеходов: в темной одежде они практически незаметны для автомобилистов. И в этом направлении Госавтоинспекция Алтайского края ведет активную разъяснительную работу со взрослыми. В 2024 году сотрудники ведомства провели порядка 785 родительских собраний в образовательных учреждениях, где демонстрировали видеоролики о безопасности дорожного движения. Также организовали более 785 мероприятий с участием родительской общественности и 530 мероприятий с юными инспекторами дорожного движения (ЮИД) для контроля за соблюдением правил дорожного движения вблизи школ. Особое внимание уделялось использованию световозвращающих элементов учащимися.

"Научите ребенка соблюдать правила дорожного движения и убедитесь, что на его одежде есть световозвращающие элементы. Чем их будет больше на одежде и вещах, тем заметнее дети для водителей и тем меньше вероятность несчастного случая. Безопасность детей – это ответственность взрослых. Сделайте так, чтобы ваш ребенок "засветился" на дороге и был защищен", – призывают в Госавтоинспекции.

Как правильно размещать световозвращатели?

Чтобы сделать пешехода максимально заметным для водителей, важно правильно расположить световозвращающие элементы:

размещайте СВЭ со всех сторон одежды – так человек будет виден с любой полосы движения;

крепите элементы на уровне 80–100 см от земли: для взрослых – на груди и бедрах, для детей – на плечах и голове.