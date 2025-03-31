В каких ДТП можно оформить европротокол и как это правильно сделать?

Получение компенсации по европротоколу практически ничем не отличается от классического

31 марта 2025, 10:30, ИА Амител

ДПС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дорожно-транспортное происшествие – это всегда стрессовая ситуация, но если авария незначительная, ДТП можно зафиксировать без вызова сотрудников Госавтоинспекции. Для этого и существует европротокол. В каких случаях его можно оформить, как правильно заполнить документы и каков в этом случае максимальный размер страховой выплаты, рассказывает amic.ru.

Что такое европротокол и в каких случаях его можно оформить?

Европротокол – это упрощенная процедура оформления ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции. Основное преимущество этого документа – экономия времени и нервов. Участник аварии самостоятельно на месте фиксирует все обстоятельства происшествия на специальном бланке или в мобильном приложении.

Однако оформить европротокол при ДТП можно только при условии, что в аварии участвуют два транспортных средства (не более) и пострадали исключительно они, то есть "железо". Кроме того, оба водителя должны иметь полисы ОСАГО. Обязательно убедитесь, что страховка второго участника ДТП действительна, проверить это можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Также между автомобилистами не должно быть разногласий, кто является виновником, а кто – пострадавшим, а сумма ущерба не должна превышать 400 тысяч рублей.

Справка



Оформить европротокол не получится, если:

– в аварии кто-то из участников дорожного движения получил травму (даже легкую);

– повреждена дорожная инфраструктура (знаки, бордюры, остановки общественного транспорта и другие элементы).А еще, прежде чем воспользоваться европротоколом, важно оценить размер ущерба. Если вы понимаете, что ремонт обойдется недешево, лучше вызвать сотрудников Госавтоинспекции и зафиксировать факт аварии по стандартной процедуре.

А сколько в 2025 году составляет максимальная выплата по европротоколу?

Максимальная сумма страховой выплаты по европротоколу, который заполнен через такие мобильные приложения, как "Госуслуги Авто" и "Помощник ОСАГО," составляет до 400 тысяч рублей. Заполняя бумажный документ, можно получить компенсацию не выше 100 тысяч.

ДТП только произошло, какие должны быть мои первые действия?

Сразу после ДТП нужно остановиться и включить аварийные огни. В Госавтоинспекции Алтайского края напоминают, что в соответствии с ПДД РФ также требуется выставить знак аварийной остановки. Если авария случилась в населенном пункте, его следует установить на расстоянии не менее 15 метров от места происшествия, за пределами населенного пункта – не менее 30 метров от транспортных средств.

Если в ДТП есть пострадавшие, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь и позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции.

Если пострадавших нет, а также соблюдены все остальные условия для европротокола, можно переходить к его оформлению. Для этого в первую очередь зафиксируйте обстоятельства ДТП. Сделайте несколько снимков с разных ракурсов на свой телефон и видео с привязкой к месту аварии. Важно, чтобы на кадрах были видны номера ТС, расположение автомобилей на проезжей части относительно знаков и разметки, отмечают в Госавтоинспекции Алтайского края.

Также нужно сделать снимки с повреждениями ТС, обломков деталей и следов торможения, если они есть. Не лишним будет сфотографировать полис, паспорт и права второго водителя.

После этого требуется освободить проезжую часть, как это предписывают правила дорожного движения.

"Пункт 2.6.1 правил дорожного движения обязывает зафиксировать обстоятельства аварии и убрать машину с проезжей части, если она мешает движению другого транспорта", – отмечают в ведомстве.

Как можно оформить европротокол?

Сделать это можно двумя способами: на бумажном бланке – извещении о ДТП (способ № 1) или через мобильное приложение (способ № 2).

Способ № 1. На бумаге

Если у вас или второго участника аварии есть бланки извещения о ДТП, можно будет оформить европротокол на бумаге.

Справка



Бланк извещения о ДТП выдают в страховой компании при оформлении полиса ОСАГО. В этом случае бланк извещения заполняется один раз: оригинал остается у пострадавшей стороны, копия – у виновника. Также скачать и распечатать документ можно на сайте РСА. В этом случае бланк нужно заполнять в двух экземплярах.



В нем следует указать:

– дату, время, место аварии;

– ФИО и контактные данные водителей;

– марки и номера автомобилей;

– описать повреждения и указать сумму ущерба;

– составить схематический рисунок ДТП;

– оба водителя подписывают бланк европротокола.

Напомним, что к бумажному европротоколу необходимо приложить фото или видео с места аварии. Сделать эти кадры можно как на камеру смартфона, так и сразу в мобильном приложении "ДТП. Европротокол".

После оформления европротокола водители передают свои экземпляры страховщику для расчета компенсации. Успеть сделать это нужно в срок не позднее пяти рабочих дней. В противном случае страховая компания откажет в выплате компенсации ущерба, а с виновника ДТП потребует возмещения в размере выплаченной пострадавшему суммы.

Отметим, что водителю запрещено самостоятельно ремонтировать автомобиль в течение 15 дней после происшествия. Его должен осмотреть представитель страховщика или назначенные им эксперты.

Способ № 2. В электронном виде

Оформить ДТП по европротоколу можно с помощью мобильных приложений "Госуслуги Авто" и "Помощник ОСАГО". В них есть возможность заполнить все необходимые данные, прикрепить фотофиксацию ущерба и отправить документы страховщикам. Этот способ проще и быстрее, чем заполнение бумажных бланков, а максимальная сумма страховой выплаты выше. Но для составления электронного извещения у обоих автовладельцев должна быть учетная запись на "Госуслугах".

Как получить компенсацию по европротоколу?

Получение компенсации по европротоколу практически ничем не отличается от классического. Просто вместо протокола, выписанного инспектором, пострадавшая сторона должна принести в свою страховую самостоятельно заполненный бланк. Также из документов нужно будет предоставить:

копии паспортов и водительских удостоверений участников ДТП;

оригинал полиса ОСАГО;

СТС или ПТС;

заявление на выплату;

европротокол (если вы заполняли его через приложение, распечатывать его не нужно).

Если у вас не получается самостоятельно оценить ущерб, не можете определить виновника аварии или возникают сомнения по поводу обстоятельств ДТП, вызовите инспектора Госавтоинспекции. Это поможет избежать проблем с получением компенсации и ремонтом автомобиля.