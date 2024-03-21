"Возрастает катастрофизм". Александр Люцигер об аномалиях погоды и прогнозе на весну

Почему в этом году Алтайскому краю не нужна "дружная" весна

21 марта 2024, 10:26, ИА Амител

Частые ураганы, дождь зимой, резкая смена морозов и оттепелей – минувшая зима удивляла своими аномалиями. Что происходит с климатом и к какой весне нам стоит готовиться, в "Переговорке" на amic.ru рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер. "В природе возрастает катастрофизм", – отметил он. По словам синоптика, есть вероятность, что на Алтае повторится ситуация 2018 года, когда был сильный паводок. Также синоптик рассказал о самых точных прогнозах погоды, можно ли верить народным приметам, когда на реках края начнется ледоход и в какие даты приходит настоящая весна.

Кто в "Переговорке"



Заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

Родился 29 мая 1963 года в г. Ташкенте.

Образование: Ташкентский гидрометеорологический техникум, АлтГУ, ГМУ.

Трудовая деятельность:

с 1985 по 1990 год – Узгидромет;

с 1990 по 1994 – начальник аэрологической станции "Ташкент";

с 1995 по 2004 – Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, инженер;

с 2004 по 2010 – заместитель начальника Алтайского ЦГМС;

с 2010 по 2021 – начальник Алтайского ЦГМС;

с 2021 по 2023 – начальник Западно-Сибирского УГМС;

с 2023 года – заместитель начальника Алтайского ЦГМС.

01:16 Весна обязательно будет. Но дружная и резкая весна в этом году Алтайскому краю не нужна. Александр Люцигер объясняет почему.

02:33 Снежно-ледовый сэндвич может создать проблемы. Что это такое и ждать ли на Алтае масштабного паводка этой весной?

05:33 При каких погодных условиях может сложиться самая неблагоприятная ситуация. И почему и синоптиков, и спасателей обрадует чередование волн тепла и холода.

07:51 А чего ждать от весны аграриям? Как погодные аномалии зимы и весны могут отразиться на урожае?

08:38 Каким будет апрель и когда ждать ледоход?

09:57 По каким признакам определяют, что пришла настоящая весна. И когда она придет в Барнаул.

10:37 Дождь в декабре и частые ураганы. Что вообще происходит с климатом?

14:11 Правда ли, что дожди зимой стали нормой для Алтая?

15:12 Насколько можно доверять прогнозам погоды и какие источники самые верные?

19:26 "В первую очередь это математика". Почему самый точный прогноз погоды может быть только на три дня?

20:37 Можно ли доверять народным приметам о погоде?

22:38 О метеорологической зависимости.

24:28 Можно ли уже сейчас сказать, какое лето нас ждет?