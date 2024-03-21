"Возрастает катастрофизм". Александр Люцигер об аномалиях погоды и прогнозе на весну
Почему в этом году Алтайскому краю не нужна "дружная" весна
21 марта 2024, 10:26, ИА Амител
Частые ураганы, дождь зимой, резкая смена морозов и оттепелей – минувшая зима удивляла своими аномалиями. Что происходит с климатом и к какой весне нам стоит готовиться, в "Переговорке" на amic.ru рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер. "В природе возрастает катастрофизм", – отметил он. По словам синоптика, есть вероятность, что на Алтае повторится ситуация 2018 года, когда был сильный паводок. Также синоптик рассказал о самых точных прогнозах погоды, можно ли верить народным приметам, когда на реках края начнется ледоход и в какие даты приходит настоящая весна.
Кто в "Переговорке"
Заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.
Родился 29 мая 1963 года в г. Ташкенте.
Образование: Ташкентский гидрометеорологический техникум, АлтГУ, ГМУ.
Трудовая деятельность:
с 1985 по 1990 год – Узгидромет;
с 1990 по 1994 – начальник аэрологической станции "Ташкент";
с 1995 по 2004 – Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, инженер;
с 2004 по 2010 – заместитель начальника Алтайского ЦГМС;
с 2010 по 2021 – начальник Алтайского ЦГМС;
с 2021 по 2023 – начальник Западно-Сибирского УГМС;
с 2023 года – заместитель начальника Алтайского ЦГМС.
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