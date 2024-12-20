Об опасности обезжиренных продуктов предупредила эндокринолог
Врач заявила, что такие продукты не приносят пользу организму
20 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
Творог / Источник фото: pxhere.com
Врач-эндокринолог заявила, что обезжиренные продукты не несут пользу для организма. А за счет крахмала, загустителя и сахара в составе их калорийность увеличивается в несколько раз. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не увлекайтесь обезжиренными продуктами. Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет. Без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. Кроме того, продукты без содержания липидов не насыщают", – заявила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
Врач советует выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5%.
09:25:23 20-12-2024
Продукты должны быть нажористыми - в этом их смысл.
09:31:48 20-12-2024
Гость (09:25:23 20-12-2024) Продукты должны быть нажористыми - в этом их смысл.... правильно, мне всю жизнь нравятся полненькие.
12:46:11 20-12-2024
Musik (09:31:48 20-12-2024) правильно, мне всю жизнь нравятся полненькие.... кого волнует мнение какого-то барнаульского, простигосподи, мусика? или ты мусИк (ну в смысле, шепелявый мужик)?
09:40:06 20-12-2024
Вот именно по-этому объемы закупки пальмового масла растут с каждым годом в арифметической прогрессии.
12:52:17 20-12-2024
Гость (09:40:06 20-12-2024) Вот именно по-этому объемы закупки пальмового масла растут с... У вас методичках ничего не меняется. Запомни раз и навсегда- пальмовое масло- дорогой валютный продукт. Сейчас намного дешевле использовать полезное рапсовое масло местного розлива. Понял, стоеросина?
13:00:10 20-12-2024
Гость (12:52:17 20-12-2024) У вас методичках ничего не меняется. Запомни раз и навсегда-... 100 чего?
13:00:27 20-12-2024
мамадарагайя... я такого экспертного эксперта еще не видела.
расскажите ей кто-нибудь, что кальций+ жир= мыло.
еще раз: кальций в жирных продуктах превращается в МЫЛО и для того, чтобы он усвоился из молочки, она должна быть обезжиренной.
14:45:27 20-12-2024
Элен без ребят (13:00:27 20-12-2024) мамадарагайя... я такого экспертного эксперта еще не видела.... Вы где такую дикую формулу откопали? На крайняк, может вы каустическую соду с кальцием перепутали?
20:44:50 20-12-2024
Элен без ребят (13:00:27 20-12-2024) мамадарагайя... я такого экспертного эксперта еще не видела.... Кальций без витамина Д3 не усваивается, а Д3 - жирорастворимый витамин и в мочных продуктах он есть