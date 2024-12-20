Об опасности обезжиренных продуктов предупредила эндокринолог

Врач заявила, что такие продукты не приносят пользу организму

20 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Творог / Источник фото: pxhere.com

Врач-эндокринолог заявила, что обезжиренные продукты не несут пользу для организма. А за счет крахмала, загустителя и сахара в составе их калорийность увеличивается в несколько раз. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не увлекайтесь обезжиренными продуктами. Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет. Без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. Кроме того, продукты без содержания липидов не насыщают", – заявила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Врач советует выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5%.