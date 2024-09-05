Какие дороги построят и отремонтируют в Алтайском крае в 2024 году?

В 2024 году приведут в порядок более 420 километров автодорог. Все работы завершат в срок

05 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Ремонт и строительство дорог / Фото: amic.ru и Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае в 2024 году отремонтируют и построят около 200 участков региональных дорог общей протяженностью более 420 километров. Все работы идут согласно графику, и дорожники сдают участки трасс едва ли не каждый день. Часть из них ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который со следующего года изменит свое название и будет направлен на поддержание состояния уже отремонтированных объектов. Об этом журналистам в среду, 4 сентября, рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Сколько денег направили на ремонт дорог?

Всего работы идут на 200 объектах. На сегодняшний день ремонт выполнен примерно на 70%. Объекты будут сданы в срок, а часть, согласно контракту, доделают в 2025 году. Всего на ремонт и реконструкцию дорог в Алтайском крае направили в этом сезоне 17,6 миллиарда рублей. Причем 15 миллиардов из них – средства из краевого бюджета, а остальные направлены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Кроме того, 2,7 миллиарда рублей получили муниципалитеты региона. На эти средства удастся привести в нормативное состояние 145 участков дорог в селах края общей протяженностью 82 километра.

Какие дороги сделают в этом году?

Несколько крупных объектов. Прежде всего, в регионе продолжается строительство современной и безопасной дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". В прошлом году уже закончили отрезок длиной 20 километров, в этом году приступили к реконструкции семикилометрового участка. Ремонт выполняется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей. Срок ввода дороги в эксплуатацию – декабрь 2025 года.

Не менее важный объект – трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан в Панкрушихинском районе.

За счет инфраструктурного кредита строят новую развязку в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. После завершения строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Все работы завершат в декабре.

По словам Антона Воронова, также уже приведена в порядок половина объектов, строительство которых ведется по государственной программе РФ "Комплексное развитие сельских территорий". Всего в 2024-м построят десять участков подъездных дорог к предприятиям сельхозпереработки. Их общая стоимость – 420 миллионов рублей.

Кроме того, сделают 12 искусственных дорожных сооружений. На это направлено почти 865 млн рублей. Семь мостов реконструируют, а пять – отремонтируют.

Среди крупных объектов – путепровод через железнодорожные пути на автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан в Панкрушихинском районе. Протяженность искусственного сооружения составит 1,6 км, а стоимость работ оценивается в 838 миллионов рублей. Сдадут путепровод только к концу 2025 года.

"Мы оцениваем позитивно ход работ. В целом все идет согласно графику", – пояснил Антон Воронов.

Какие работы идут в рамках нацпроекта? Что будет с ним в 2025 году?

В этом году завершается пятилетний срок действия национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря ему доля дорог, соответствующих нормативному состоянию, увеличится до 51%. Министр Антон Воронов сообщил, что Алтайский край выполнил все показатели нацпроекта.

Что касается 2024 года, то по БКД идет ремонт на 72 объектах местного, регионального и межмуниципального значения. Их общая протяженность – около 180 километров. Более 30 участков дорог приведут в порядок в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Остальные трассы – региональные. В общей сложности в рамках нацпроекта из различных источников бюджета направят около 5 миллиардов рублей.

"В настоящее время из 40 дорог регионального значения работы завершены на 23, общая завершенность работ составляет почти 88%. В городах многие объекты находятся в высокой степени готовности. Могу сказать, что нарушения сроков не зафиксировано", – сообщил Антон Воронов.

В 2025 году нацпроект будет трансформирован и региональные власти займутся поддержанием уже существующей дорожной инфраструктуры. Также особое внимание будет уделено приведению в нормативное состояние именно опорной сети дорог. Отмечается, что дорожный фонд края вырастет. Однако окончательная сумма станет известна позже.

"Предварительно, мы в следующем году будем ремонтировать большие участки, причем десятки километров, важных региональных дорог. Это очень масштабная работа", – отметил Антон Воронов.

А только ли дороги строят в Алтайском крае?

Нет, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" введен в эксплуатацию еще один пункт весогабаритного контроля. Комплекс стоимостью 163 миллиона рублей построили на трассе А-322 Горняк – Староалейское в Рубцовском районе. Проект финансируется из краевого бюджета, а работы курирует региональный Минтранс. Таким образом, в настоящее время в регионе работает уже 16 пунктов весогабаритного контроля. Их установка началась в 2015 году.