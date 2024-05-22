На реконструкцию "обхода" Рубцовска выделили 114 млн рублей. Зачем он нужен?

Информация размещена на сайте госзакупок

22 мая 2024, 06:15, Вячеслав Кондаков

Ремонт дороги в Рубцовске /Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Краевое учреждение "Алтайавтодор" ищет подрядчика, который займется реконструкцией важной транзитной дороги в Рубцовске. Информация размещена на сайте госзакупок. Аукцион по поиску подрядчика продлится до конца мая. Речь идет об участке от железнодорожного переезда № 212 по улице Сельмашской, проезду Сельмашскому, Веселоярскому тракту до южной границы Рубцовска. На восстановление трассы, которое продлится два года, власти региона готовы потратить около 114,6 миллиона рублей. Рассказываем, что известно о проекте дороги и зачем она нужна.

Что за дорогу в Рубцовске будут реконструировать?

Именно по этой дороге идет транзитный транспорт. В том числе большегрузы из Казахстана. Речь об участке общей протяженностью около 7,7 километра. Сейчас трасса не в лучшем состоянии и нуждается в ремонте. Краевые власти уже давно хотели привести ее в порядок, но участок находился на балансе муниципалитета. Чтобы исправить ситуацию, с 1 января 2023 года региональный Минтранс взял на баланс два участка транзитной дороги общей протяженностью 7,7 км.

Какие работы пройдут на дороге?

Чтобы привести в порядок первый участок – протяженностью 1,3 км, – необходимо 110 миллионов рублей. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация. Подрядчик, который выиграет аукцион, будет обязан заменить дорожное полотно, сделать тротуары, освещение, установить автобусные павильоны. Появится пункт весогабаритного контроля. Заказчиком выступает КГКУ "Алтайавтодор".

Все эти работы, напомнили в Министерстве транспорта региона, будут выполнены по поручению губернатора Виктора Томенко до конца 2025 года.

А дальше дорогу будут ремонтировать?

Да, такие планы у алтайских дорожников есть. В настоящее время АО "Алтайиндорпроект" разрабатывает проектную документацию на ремонт оставшегося участка длиной 3,8 км. Сколько средств на это необходимо – пока неизвестно.

Какие еще дороги сделают в Рубцовске в 2024 году?

13 участков общей протяженностью более 5 километров. 20 мая Рубцовск посетил заместитель министра транспорта Алтайского края Виктор Букатов. Он побывал на нескольких объектах, где уже стартовали работы. Чиновник подчеркнул, что обновление и содержание отремонтированных участков улично-дорожной сети Рубцовска находится на особом контроле регионального Минтранса, поэтому важно, чтобы средства, которые выделены муниципалитету в текущем году, а это 200 млн рублей, позволили выполнить работы качественно и в срок.

А какие дороги в Рубцовске уже отремонтировали?

За три прошедших года краевая субсидия на поддержку и развитие дорожной деятельности Рубцовска составила почти 750 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировано 28,8 км городских дорог. Всего же – с учетом этого года – Рубцовск получил краевую поддержку в размере 950 миллионов рублей.

Посмотреть, какие участки отремонтировали в третьем по величине городе края за последние пять лет по нацпроекту, можно в нашей специальной инфографике.