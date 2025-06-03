Облачную телефонию "Ростелекома" выбрали более 1500 алтайских компаний

Основные пользователи сервиса – представители ретейла

03 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGt4hdr

Телефон. Телефония / Фото: "Ростелеком"

Услуга "Виртуальная АТС" от оператора "Ростелеком" пользуется стабильным спросом у бизнеса. С начала 2025 года облачную телефонию компании подключили 52 организации в Алтайском крае и Республике Алтай. В целом сервис помогает в работе более чем 1,5 тыс. компаний региона.

Чаще всего услугу приобретает малый и средний бизнес, в основном торговые организации. А еще – банки, страховые, строительные и ИТ-компании, гостиницы и рестораны.

Виртуальная АТС – телефония через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Выполняет те же задачи, что и обычная АТС, но не требует дополнительного оборудования и программного обеспечения. Вся необходимая инфраструктура находится на защищенном облачном сервере провайдера – данные хранятся в "Публичном облаке" РТК-ЦОД (входит в ИТ-кластер "Ростелекома").

"Облачная телефония стала важным инструментом цифровых коммуникаций для решения бизнес-задач различного уровня. Благодаря внедрению искусственного интеллекта сегодня в ее структуре развиваются сервисы "Голосовой помощник", "Речевая аналитика", "Отслеживание звонков". Минимум затрат при установке и существенная экономия средств на исходящие звонки делают эту услугу привлекательной и для небольших компаний", – пояснила заместитель директора – директор по корпоративному и государственному сегментам Алтайского филиала "Ростелекома" Ольга Курылева.

Благодаря сервису сотрудники могут принимать звонки на SIP*-телефон, мобильный или компьютер в любом месте, где есть интернет. Звонки записываются и хранятся до 12 месяцев, также услуга включает интеграцию с CRM*-системами и защиту от DDoS*-атак.

Оператор дает возможность бесплатного подключения виртуальной телефонии и тестирования в течение двух недель. Управление телефонной сетью происходит через личный кабинет, в котором можно подключить "Аналитику речи", настроить "Голосового помощника" и другие сервисы.

"Аналитика речи" работает совместно с услугой "Запись разговоров" и автоматически обрабатывает записанные диалоги. Это позволяет создавать аналитические срезы по звонкам, помогая решать бизнес-задачи. "Голосовой помощник" сокращает затраты на взаимодействие с клиентами, уменьшая количество операторов и повышая качество обслуживания. Его можно настроить на автоматический обзвон, переадресацию вызовов на внутренний, внешний номер или факс-сервер.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте "Ростелекома" и по телефону 8 800 200 30 00.

Согласно данным независимого аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", "Ростелеком" по итогам 2024 года остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов.

* SIP ("СИП"); DDoS ("Ддос"); CRM (Customer Relationship Management, читается как "Кастомер рилейшншип менеджмент") – программа для управления взаимоотношениями с клиентами

ПАО Ростелеком

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