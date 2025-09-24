Обманувшая барнаульцев организатор туров Плиева стала фигуранткой уголовного дела

Клиенты передавали Плиевой средства за путешествия, но она не бронировала ни билеты, ни отели

24 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Женщина поднимается по карьерной лестнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении турорганизатора Татьяны Плиевой. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

По данным СК, дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Женщина долгое время работала турагентом и выстраивала репутацию надежного посредника, однако в этом году перестала выполнять свои обязательства.

Плиева брала деньги, но не бронировала ни авиабилеты, ни гостиницы. В результате жители края, планировавшие отдых, не смогли улететь в отпуск и обратились в полицию.

Правоохранительные органы призывают всех возможных потерпевших от действий турорганизатора сообщить о фактах мошенничества в полицию.