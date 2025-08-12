Турагент обманула россиян на 25 млн рублей, предлагая туры с концертами звезд
Мошенница сейчас находится в психиатрической клинике
12 августа 2025, 15:20, ИА Амител
Более 200 туристов из разных регионов России стали жертвами аферистки из Тулы, которая продавала несуществующие путевки, сообщает Shot.
Как выяснилось, девушка по имени Анна предлагала клиентам туры в Турцию, Египет, на Кубу и Бали по подозрительно низким ценам. Главной "приманкой" стали обещания концертов звезд эстрады – Константина Меладзе, Михаила Шуфутинского, Юлии Савичевой и других исполнителей – прямо в отелях.
Мошенница действовала через якобы существующее турагентство TurBarIbiza: она заключала с клиентами договоры, получала оплату, а затем пропадала. Когда обманутые туристы начали проверять бронирования, выяснилось, что никакие туры не были оформлены.
«По последним данным, аферистка сейчас находится в психиатрической клинике с диагнозом "шизофрения" и не может дать пояснений о местонахождении денег. На данный момент с заявлениями в полицию обратились уже 20 пострадавших семей, общий ущерб оценивается в 25 миллионов рублей», – пояснил Shot.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мошенники похитили 200 тысяч рублей у 20-летней жительницы Барнаула.
15:24:05 12-08-2025
А не такая уж она и дура, как диагностируют врачи.
15:41:19 12-08-2025
Если есть знакомые в дурке - оформят что куку.. и с гуся вода.
15:53:54 12-08-2025
То есть если есть официальное подтверждение шизофрении - деньги можно не отдавать?
А что так можно было?
16:50:11 12-08-2025
Гость (15:53:54 12-08-2025) То есть если есть официальное подтверждение шизофрении - ден... Удачно кредитнулись?
11:11:35 13-08-2025
Наличие на руках этой мелкой шавки уже явный признак шизы!