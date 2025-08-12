НОВОСТИПроисшествия

Турагент обманула россиян на 25 млн рублей, предлагая туры с концертами звезд

Мошенница сейчас находится в психиатрической клинике

12 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Подозреваемая мошенница / Фото: Shot
Подозреваемая мошенница / Фото: Shot

Более 200 туристов из разных регионов России стали жертвами аферистки из Тулы, которая продавала несуществующие путевки, сообщает Shot.

Как выяснилось, девушка по имени Анна предлагала клиентам туры в Турцию, Египет, на Кубу и Бали по подозрительно низким ценам. Главной "приманкой" стали обещания концертов звезд эстрады – Константина Меладзе, Михаила Шуфутинского, Юлии Савичевой и других исполнителей – прямо в отелях.

Мошенница действовала через якобы существующее турагентство TurBarIbiza: она заключала с клиентами договоры, получала оплату, а затем пропадала. Когда обманутые туристы начали проверять бронирования, выяснилось, что никакие туры не были оформлены.

«По последним данным, аферистка сейчас находится в психиатрической клинике с диагнозом "шизофрения" и не может дать пояснений о местонахождении денег. На данный момент с заявлениями в полицию обратились уже 20 пострадавших семей, общий ущерб оценивается в 25 миллионов рублей», – пояснил Shot.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:24:05 12-08-2025

А не такая уж она и дура, как диагностируют врачи.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:19 12-08-2025

Если есть знакомые в дурке - оформят что куку.. и с гуся вода.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:54 12-08-2025

То есть если есть официальное подтверждение шизофрении - деньги можно не отдавать?
А что так можно было?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:11 12-08-2025

Гость (15:53:54 12-08-2025) То есть если есть официальное подтверждение шизофрении - ден... Удачно кредитнулись?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:35 13-08-2025

Наличие на руках этой мелкой шавки уже явный признак шизы!

  0 Нравится
Ответить
