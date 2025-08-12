Турагент обманула россиян на 25 млн рублей, предлагая туры с концертами звезд

Мошенница сейчас находится в психиатрической клинике

12 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Подозреваемая мошенница / Фото: Shot

Более 200 туристов из разных регионов России стали жертвами аферистки из Тулы, которая продавала несуществующие путевки, сообщает Shot.

Как выяснилось, девушка по имени Анна предлагала клиентам туры в Турцию, Египет, на Кубу и Бали по подозрительно низким ценам. Главной "приманкой" стали обещания концертов звезд эстрады – Константина Меладзе, Михаила Шуфутинского, Юлии Савичевой и других исполнителей – прямо в отелях.

Мошенница действовала через якобы существующее турагентство TurBarIbiza: она заключала с клиентами договоры, получала оплату, а затем пропадала. Когда обманутые туристы начали проверять бронирования, выяснилось, что никакие туры не были оформлены.

«По последним данным, аферистка сейчас находится в психиатрической клинике с диагнозом "шизофрения" и не может дать пояснений о местонахождении денег. На данный момент с заявлениями в полицию обратились уже 20 пострадавших семей, общий ущерб оценивается в 25 миллионов рублей», – пояснил Shot.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники похитили 200 тысяч рублей у 20-летней жительницы Барнаула.