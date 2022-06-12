Славяносербский район ЛНР подпишет соглашение о сотрудничестве с Алтайским краем

Глава Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко обратился к жителям Алтайского края в День России. Он отметил, что впервые ЛНР встречает праздник в роли признанного государства.

Крамаренко рассказал, что Славяносербский район планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Алтайским краем в сфере транспорта, инфраструктуры, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики.

«Надеемся, что совместно с вами мы восстановим разрушенное, сделаем нашу землю ещё лучше. И мы искренне благодарны вам и всей Российской Федерации за помощь, сотрудничество, расширяющиеся интеграционные процессы», — добавил глава района в поздравительной речи, обращённой к жителям Алтайского края.