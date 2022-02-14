"Алтайская шпионка" Мария Бутина назвала День всех влюбленных "вражеским мракобесием"
Для того чтобы обозначить своё отношение к празднику, Бутина продемонстрировала сюжет из своей переписки
14 февраля 2022, 12:28
Депутат Госдумы, “алтайская шпионка“ Мария Бутина рассказала об отношении к Дню святого Валентина. Мнением она поделилась в своём телеграм-канале.
В качестве примера она привела диалог в чате, где один из собеседников поздравляет её с праздником.
“Извините, мимо. Это вражеское мракобесие”, — обозначила своё отношение Бутина.
Ранее скандально известный политик Виталий Милонов предложил запретить День святого Валентина в России. По его мнению, отмечать этот праздник люди могут только “не от большого ума”.
Милонов также заявил, что День всех влюблённых не отражает культурные и духовные ценности.
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