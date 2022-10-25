Алтайский край получит более 145 миллионов на развитие молодежной политики

42 субъекта России, включая Алтайский край, получат субсидии на развитие молодежной политики. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«В этом году на конкурс заявился 51 субъект. Оценивала инициативы экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды», — сказано в сообщении.

Победители в течение 2023 года должны будут реализовывать выигранные средства и развивать молодежную политику.

Алтайский край в качестве субсидии получит 145 миллионов 494 тысячи рублей.