Алтайский Минтранс ответил на претензии ОНФ из-за ремонта моста через Барнаулку

Министерство транспорта Алтайского края ответило на претензии ОНФ из-за некачественного ремонта мостового перехода через Барнаулку, которым занималась известная организация ДСУ № 4. Общественники заметили, что многочисленные швы не герметичны, из-за чего опоры переправы заливает водой в непогоду.

«В Минтрансе региона знают о недочётах на мостовом переходе через реку Барнаулку, расположенном на шоссе Ленточный бор. Подрядная организация „Барнаульское ДСУ № 4“ до конца этой недели проведёт ремонт участков разрушенных деформационных швов, устранит просадки асфальтобетонного покрытия и выполнит локальную антикоррозионную защиту металлических конструкций. Работы были запланированы на этот дорожно-строительный сезон в рамках исполнения гарантийных обязательств за счёт средств подрядчика», — пояснили amic.ru в Минтрансе.

Ранее активисты ОНФ потребовали незамедлительно устранить недоделки на мосту. Как указывают общественники во «ВКонтакте», они обнаружили ряд проблем на мосту через Барнаулку по объездной дороге через шоссе Ленточный бор. «Фронтовики» заметили, что деформационные швы на путепроводе уже не герметичны. Также общественники указывают, что мост реконструировали совсем недавно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это потратили 272 миллиона рублей.

«Деформационные швы должны быть герметичными и исключать возможность попадания воды, грязи и различных предметов на нижележащие конструкции и элементы моста. Строители об этом забыли? А как же испытания швов на герметичность? Они вообще проводились?» — говорится в тексте активистов.

Отметим, что в данный момент специалисты ДСУ № 4 занимаются реконструкцией путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Его отремонтируют к ноябрю 2023 года. На это потратят не менее 2,2 миллиарда рублей.