Астролог рассказала о том, какому знаку зодиака повезёт в июле и что ждёт остальных

Астролог Тамара Глоба составила гороскоп для всех знаков зодиака на июль, а также отметила все опасные дни месяца. Её слова передаёт «КП».

«Дни повышенной аварийности: ночь с 30 июня на 1 июля; 2, 7, 8 (первая половина дня), 9, 12, 14, 21, 25, с 27 на 28 и 30 июля», — отметила специалист.

По её словам, июль будет благоприятным месяцем для обучения, но подходить к выбору специальности нужно с повышенной ответственностью, потому что есть риск ошибиться.

Она также рассказала, что в начале июля звёзды указывают на удачу во вкладах, а в конце месяца велики риски обмана и срыва крупных сделок.

«Будьте очень внимательны. Особенно будьте очень внимательны к тому, что сеете и что жнёте не только в своей жизни — и на земле. Это очень важный период для вопросов, которые вы закладываете в своё будущее, а также финансовых дел», — подытожила астролог.