«Бабушке моей сначала объясните»: что думают барнаульцы об электронных квитанциях

Барнаульская горэлектросеть прокомментировала популярные мнения и отзывы горожан об электронных квитанциях в интернете. Напомним, в мае 2022 года БГЭС предложила своим абонентам перейти на электронные квитанции и даже готова поощрить специальными призами тех, кто отказался от печатного варианта. При этом в компании отмечают, что соседи — «Новосибирскэнергосбыт» — уже давно отказались от печати квитанций. Между тем многие барнаульцы всё ещё сомневаются насчёт перехода. Специалисты БГЭС отвечают на самые острые вопросы жителей города по поводу электронных квитанций.

Электронная квитанция нужна для того, «чтобы менять цифры по три раза на дню»

Электронная квитанция ничем не отличается от бумажной и является её копией, которая направляется на электронную почту, вместо бумажной — в почтовый ящик. В такой квитанции невозможно «менять цифры по три раза на дню». Документ рассылается абонентам один раз в месяц. Главные преимущества электронных квитанций — скорость доставки и конфиденциальность информации. Электронная квитанция не зависит от работы почтовых служб, поэтому поступает к абоненту намного быстрее. Также она доступна только одному адресату, что гарантирует конфиденциальность информации о счетах клиентов.

Новости

Общество Абоненты БГЭС могут выиграть 1000 рублей за подписку на электронные квитанции

«Бабушке моей сначала объясните, что такое e-mail»

Барнаульская горэлектросеть призывает подписаться на электронные квитанции интернет-пользователей. Мы понимаем, что для абонентов пенсионного возраста переход на электронные квитанции будет затруднителен. По этой причине компания не лишает их права выбрать, какая квитанция предпочтительнее — бумажная или электронная. Безусловно, потребуется время, но уже не вызывает сомнений, что бумажные квитанции уйдут в прошлое, так же как стационарные домашние телефоны, радиоточки или наличные деньги, которые практически вытеснили банковские карты. Кстати! Подписку на электронную квитанцию могут оформить на себя дети родителей-пенсионеров и оплачивать счета за них.

«Без бумажки — ты букашка: а с чем я в суд пойду?»

Электронная квитанция доставляется с официального адреса электронной почты Барнаульской горэлектросети, а это более весомое доказательство в суде, чем лист бумаги. Бумажная квитанция не содержит подписи и печати, соответственно, её легко подделать.

«Удалил электронное письмо и нет квитанции»

Бумажную квитанцию гораздо легче потерять в ворохе другой ненужной корреспонденции из почтового ящика. Её хранение требует гораздо больше манипуляций: необходимо завести специальную папку и хранить её в специально отведённом месте в доме. Электронная квитанция — упрощённый вариант. Платёжки могут храниться на электронной почте, можно перенести файл в отдельную папку в почте, в телефоне, на компьютере. Квитанция будет доступна из любой точки мира, с любого устройства с выходом в интернет.

«А соцзащита? Им нужна бумажная квитанция, чтобы оформить субсидию»

Отделения Управления социальной защиты и МФЦ больше не требуют от граждан справки об отсутствии задолженности и бумажные квитанции. Ведомства подтвердили это в официальных письмах в БГЭС, ссылаясь на новые требования закона (статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ). С 1 января 2022 года в соцзащиту и МФЦ нужно предоставить только чеки об оплате. Наличие долгов и судебных актов госучреждения обязаны проверять онлайн, без участия гражданина. Так, задолженности по суду проверяются в системе «ГИС ЖКХ» или формируется запрос в Барнаульскую горэлектросеть.

«Смотрю, передаю показания и оплачиваю счета в системе „Город“», «У меня автоплатёж, зачем мне электронные квитанции?»

Вы уже используете онлайн-сервисы и здесь бумажная квитанция точно не нужна. Передать показания, проверить состояние счёта также можно в Личном кабинете Барнаульской горэлектросети. А если возникнет вопрос, здесь можно официально обратиться в компанию. По закону абоненту обязаны ответить в течение 30 дней, но наши специалисты стараются уложиться в сроки до 7-14 дней, всё зависит от сложности запрашиваемой информации. Нужно ли говорить, что отказ от бумажных квитанций — ответственный шаг горожанина во благо экологии? Каждое дерево — это 8000 квитанций. Ежемесячно БГЭС доставляет порядка 240 000 квитанций абонентам. То есть на их производство требуется 30 деревьев в месяц, в год — 360. Посчитайте, сколько городских скверов и пришкольных дворов можно озеленить.

«Ой, понятно! В стране дефицит бумаги, вот и кинулись кого можно в „цифру“ переводить»

Бумага стала дороже, затраты на бумажные квитанции возросли — это факт, но не первопричина для отказа от бумажных квитанций. БГЭС стремится сделать клиентский сервис лучше. Однако зависимость от почтовых и курьерских служб — главная проблема задержки платёжных документов (квитанций). При этом Жилищный кодекс России по-прежнему обязывает нас всех оплачивать коммунальные услуги до 10 числа каждого месяца, иначе наступает просрочка платежа. Электронные квитанции — современный, удобный способ получать счета всегда вовремя. Кроме этого, квитанция должна быть доступна, если человек уехал на дачу, в командировку, в отпуск.

«Чтобы подписаться на электронную квитанцию в Личном кабинете БГЭС, требуется ПИН-код, ещё бы сложнее придумали»

Нашей компанией рассматриваются варианты отмены ПИН-кода, но пока они не найдены. ПИН-код применяется для обеспечения абонентам сохранности персональных данных. Барнаульская горэлектросеть размещает их в квитанциях и чеках об оплате. При этом не важно, как вы привыкли платить за электроэнергию, — в банкомате или через систему «Город». В системе «Город» чек с ПИН-кодом доступен в разделе «Платежи», достаточно кликнуть на сумму проведённой оплаты.

Новости

Общество Как подписаться на электронные квитанции БГЭС и получить 1000 рублей

«Разве законом не обязали переводить всех на интернет-квитанции, как со штрафами от гаишников?»

Законопроект пока не принят. С данной инициативой выступило Министерство цифрового развития РФ в мае 2022 года, их поддержало Министерство строительства и ЖКХ. Законопроект позволит полностью отказаться от бумажных уведомлений, включая квитанции по коммунальным услугам. За основу взят удачный опыт со штрафами ГИБДД. Рассылка уведомлений и штрафов через портал госуслуг помогла увеличить собираемость пошлин и штрафов. Ежедневно портал отправляет более 7 млн уведомлений пользователям, сообщают в Минцифры. Предполагается, что управляющие компании и ТСЖ смогут экономить в год до 5 млрд руб., если откажутся от бумажных квитанций.

«Когда горэлектросеть обещанные бонусы зачислит?»

Акция «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей» продлится до 30 июля включительно. Барнаульская горэлектросеть разыгрывает 100 бонусов, которые будут зачислены на лицевой счет в качестве аванса на оплату электроэнергии. Абоненты, которые подписались на электронные квитанции в период с 14 мая по 30 июля, автоматически регистрируются как участники акции. Итоги Барнаульская горэлектросеть подведёт до 31 августа 2022 года. Бонусы вручат победителям до 5 сентября. Подробнее об условиях акции читайте здесь.

Готовы подписаться на электронные квитанции? Рассказываем, как это сделать в три шага: