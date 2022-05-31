Барнаул снова «встал» в семибалльних вечерних пробках
Затор образовался и на проспекте Строителей, и на улице Цеховой, и на шоссе Ленточный бор
31 мая 2022, 18:32
Барнаул снова «встал» в вечерних семибалльный пробках. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Калинина, улице Цеховой, Советской армии, а также на Змеиногорском тракте и объездной дороге.
Сравнительно свободно барнаульцы могут проехать по Павловскому тракту — дорога слабо загружена, за исключением участка на пересечении с улицей Попова.
Также затор наблюдается на Власихинской, в пределах улиц Попова и Малахова.
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