Барнаульцы сняли пролетающую над городом ракету с красивым следом в небе

Жители Барнаула сняли на видео взлетающую в космос ракету. Ролик опубликовали во «ВКонтакте».

Автор видеоролика не только снял на видео красоту полёта, но ещё и рассказал немного подробностей о летящей ракете.

На видео горожанин снял взлёт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-21», запуск которой произошёл в 07:20 с космодрома Байконур.

На грузовом корабле в космос отправили 420 кг питьевой воды, еду, одежду и 41 кг азота для экипажа 68-й длительной экспедиции.

Также ракета отправила в космос 702 кг топлива для дозаправки станции и различную аппаратуру.