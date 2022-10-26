Барнаульцы сняли пролетающую над городом ракету с красивым следом в небе

Автор видеоролика не только показал красоту полёта, но и рассказал немного подробностей

26 октября 2022, 08:12, Илья Звягинцев

Жители Барнаула сняли на видео взлетающую в космос ракету. Ролик опубликовали во «ВКонтакте».

Автор видеоролика не только снял на видео красоту полёта, но ещё и рассказал немного подробностей о летящей ракете.

На видео горожанин снял взлёт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-21», запуск которой произошёл в 07:20 с космодрома Байконур.

На грузовом корабле в космос отправили 420 кг питьевой воды, еду, одежду и 41 кг азота для экипажа 68-й длительной экспедиции.

Также ракета отправила в космос 702 кг топлива для дозаправки станции и различную аппаратуру.

Вместо Лондона приехала в Барнаул и не пожалела. Она варит кубанский борщ, воспитывает троих детей и мечтает сыграть Кармен

Вместо Лондона приехала в Барнаул и не пожалела. Она варит кубанский борщ, воспитывает троих детей и мечтает сыграть Кармен

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