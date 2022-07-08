Барнаульские дорожники заявили, что мост у Нового рынка сможет выдержать танки
Одновременно на нём могут находиться 66 «легковушек» и 40 внедорожников либо два современных танка массой 46,5 тонны
8 июля 2022, 09:05, Илья Звягинцев
В Барнаульском ДСУ-4 рассказали о том, какая грузоподъёмность будет у обновлённого моста на Новом рынке. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».
«Новый путепровод рассчитан на нагрузку более 100 тонн. Одновременно на нём могут находиться 66 легковушек и 40 внедорожников либо два современных танка массой 46,5 тонны», — сказано в сообщении.
На данный момент завершены работы по устройству трёх из четырёх опор тепловой сети, которые состоят из 18 буронабивных свай. Затем рабочие установят теплосети.
Начать монтаж пролётных строений планируют в октябре, когда из Тюмени привезут металлоконструкции.
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