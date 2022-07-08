Барнаульские дорожники заявили, что мост у Нового рынка сможет выдержать танки

В Барнаульском ДСУ-4 рассказали о том, какая грузоподъёмность будет у обновлённого моста на Новом рынке. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«Новый путепровод рассчитан на нагрузку более 100 тонн. Одновременно на нём могут находиться 66 легковушек и 40 внедорожников либо два современных танка массой 46,5 тонны», — сказано в сообщении.

На данный момент завершены работы по устройству трёх из четырёх опор тепловой сети, которые состоят из 18 буронабивных свай. Затем рабочие установят теплосети.

Начать монтаж пролётных строений планируют в октябре, когда из Тюмени привезут металлоконструкции.