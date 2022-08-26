Без звезд. День города в Барнауле отметят с местными артистами и чеченским ансамблем «Вайнах»

Празднование 292-летия Барнаула отметят спортивными соревнованиями, ярмарками и концертами местных артистов. Очередной год подряд День города пройдёт без приглашения известного артиста. Однако в честь праздника в Барнауле 3 сентября выступит ансамбль национального танца Чеченской Республики «Вайнах». Об этом на пресс-конференции 26 августа заявил председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков.

Ансамбль «Вайнах» пригласили выступить на 292-летии краевой столицы по договорённости с главой Чеченской Республики. Концерт коллектива состоится в ДК города Барнаула. По словам Паршкова, в этом году власти снова решили отказаться от приглашения эстрадной звезды, потому что праздник изначально задумывался, как «народный проект». Паршков уверен, что барнаульцам куда интереснее слушать местные коллективы, чем популярных артистов.

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«День города — возможность сказать добрые слова, наградить людей, которые помогают развивать Барнаул. Меня часто спрашивают, кого мы пригласим из звёзд. У нас нет задачи помогать звёздам эстрады. Мы должны создать условия для реализации талантов барнаульцев. Поэтому 3 сентября выступят наши лучшие творческие коллективы. Это интереснее. Что касается артистов, то в Барнауле много афиш с предстоящими концертами. Барнаульцы могут сами выбрать понравившегося артиста и купить на мероприятие билет», — отметил Валерий Паршков.

День города в Барнауле отметят в субботу, 3 сентября. Центральной площадкой праздника станет площадь Сахарова. Там накануне перекроют движение и установят сцену. Концертная программа с местными артистами начнётся в 14:00 и завершится в 22:00. Кульминацией Дня города станет праздничный салют.

Также День города в этом году отметят спортивными мероприятиями: в краевой столице пройдут турниры по баскетболу, шахматам и ММА.

Отметим, по информации amic.ru, в этом году действительно ни один предприниматель или крупный завод не согласился пригласить на празднование дня рождения Барнаула известного артиста. Таким образом, уже третий год подряд праздник будут отмечать с местными артистами.