Более 1 млрд рублей направили на развитие спорта в Барнауле за 2019-2021 годы

2 июня состоялась рабочая встреча главы города Вячеслава Франка и вице-президента Федерации дзюдо России Владимира Шкалова. Как сообщает пресс-центр мэрии, Франк отметил, что работа по развитию спорта в городе ведётся в рамках муниципальной программы — за 2019-2021 годы на ремонт спортобъектов, приобретение оборудования и инвентаря, а также на строительство спорткомплексов в городе было направлено 1 млрд 95,7 млн рублей.

В 2022 году на эти цели предусмотрено почти 450 млн рублей. Кроме того, в рамках концессионного соглашения на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Взлётной, 2в, выделят 100,8 млн рублей.

Франк также отметил, что дзюдо в городе занимаются 2718 человек, спортивную подготовку по этому направлению ведут четыре муниципальные спортивные школы: «Олимпия», «Спарта», СШОР № 2 и СШ № 10, Краевая спортивная школа олимпийского резерва, Алтайское училище олимпийского резерва и четыре спортивных клуба «Витязь», «Скиф», «Ирбис», «Триумф».

Напомним, в Барнауле с 3 по 5 июня 2022 года в спортивном комплексе «Победа» пройдёт XVIII Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном округе. По предварительным заявкам, в соревнованиях примут участие более 1200 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других. Официальное открытие состоится 4 июня в 12:00 по адресу улица Антона Петрова, 146г.