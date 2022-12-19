Более 800 млн рублей потратит барнаульский регоператор на вывоз твёрдых коммунальных отходов в 2023 году

Более 800 млн рублей потратит в 2023 году регоператор «Экосоюз» на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из разных районов Барнаула и с территории городского округа. Компания уже нашла подрядчика для каждого из районов. Информация об этом есть на сайте госзакупок. На портале в конце ноября выложили несколько закупок, касающихся вывоза ТКО из разных районов города. Итоги лотов подвели в середине декабря. Как следует из документов, все подрядчики начнут работу 1 января 2023 года и закончат 31 декабря 2023 года.

Во сколько обойдется вывоз мусора из Индустриального, Ленинского и Центрального районов

За сбор ТКО в Индустриальном и Ленинском районах «Экосоюз» заплатит 381, 8 млн рублей. При этом начальная цена закупки была больше — 410,6 млн рублей. За 12 месяцев подрядчик должен будет вывезти 88,4 тысячи тонн мусора (за каждое время года — по 22,1 тысячи тонн).

На вывоз ТКО из Центрального района «Экосоюз» потратит 98,7 млн рублей (при начальной цене 99,7 млн рублей). За 12 месяцев отсюда на свалки заберут 33,1 тысячи тонн отходов.

Мусор / Фото: amic.ru



Сколько потратят на мусор в Железнодорожном, Октябрьском районах и на территории городского округа

Транспортировка твёрдых коммунальных отходов из Железнодорожного и Октябрьского районов обойдётся «Экосоюзу» в 220 млн рублей (на 3,3 млн меньше начальной цены). За год из двух районов вывезут 53,4 тысячи тонн ТКО (за каждое время года будут вывозить по 13,3 тысячи тонн).

Ещё один лот касается вывоза с территории городского округа Барнаула 38,1 тысячи тонн ТКО (в каждое время года подрядчик должен будет вывозить по 9,7 тысячи тонн). Окончательная цена закупки — 99,4 млн рублей при максимальной стоимости 132,5 млн рублей.

Напомним, что с 2023 года в Рубцовской зоне будет работать новый оператор по обращению с ТКО — компания «Автотранс». Соглашение с ней подписали 15 ноября. Контракт начнёт действовать с 1 января 2023 года и продлится 10 лет. «Автотранс» будет обслуживать Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощёковский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский и Угловский районы.

До 31 декабря 2022 года будет работать ООО «ВторГеоРесурс», который начал работу в Рубцовской зоне 1 января 2019 года. В апреле компания подала заявление в арбитражный суд о признании себя банкротом. «ВторГеоресурс» задолжал кредиторам 178 млн рублей. Весной 2022 года люди жаловались на оператора и говорили, что он нарушает график вывоза ТКО.

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