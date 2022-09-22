Православный храм в грузинском стиле и с ночной подсветкой построят в Барнауле

Православный храм преподобного Гавриила Самтаврийского построят в Барнауле на улице Советской Армии, 68, на пересечении с улицей Телефонной. Подготовила проект для Алтайской епархии Архитектурная мастерская Андрея Атаджанова. Храм планируется построить в грузинском стиле: из белого искусственного камня и с ночной подсветкой. Проект приняли единогласно на заседании градсовета Барнаула, который прошёл 21 сентября.

Каким будет новый храм?

Объект возведут на заброшенном участке рядом с магазином «Аникс» на улице Советской Армии. По словам архитектора Андрея Атаджанова, рядом с этой территорией расположены мечеть, баптистская и католическая церкви. Поэтому данная часть Барнаула нуждается в большом православном храме. Участок на Советской Армии идеально подходит для размещения объекта. Тем более, согласно генплану, в ближайшие годы в данной части краевой столицы планируют построить новые жилые кварталы. Предусматривается парковка на 11 машин, контейнерная площадка для бытовых отходов. Также рядом с храмом появится небольшой сквер с лавочками. Войти на территорию можно будет с нескольких сторон здания. Все они будут соединены единой пешеходной зоной. Вход в храм адаптируют для маломобильных людей. На территории комплекса высадят деревья.

Как объяснил Андрей Атаджанов, за основу проекта взяли аналогичные объекты в Грузии. Все особенности православных храмов будут соблюдены. Например, купола сделают из черепицы, а фасад — из искусственного камня. Ночью фасад, купола и кресты планируют подсвечивать мягким светом из прожекторов.

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Что сказали члены градсовета?

В целом присутствующие на заседании остались довольны проектом и не нашли замечаний. Евгений Носенко напомнил, что такие объекты строят на века. Александр Деринг похвалил специалистов из мастерской Андрея Атаджанова за проделанную работу. По мнению эксперта, несмотря на молодой возраст архитекторов, храм получился очень красивым и продуманным до мелочей. В итоге проект будущего храма был принят единогласно.

Сейчас на объекте уже ведутся подготовительные работы, первый этап строительства завершится до конца 2022 года. Полностью возвести комплекс планируют за два года.