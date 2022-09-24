C 1 октября в Таиланде снимают все ковидные ограничения

С 1 октября Таиланд снимает все ковидные ограничения для туристов. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Как рассказал министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул, с указанной даты туристам при въезде в страну больше не нужно будет показывать COVID-сертификаты.

Также в Таиланде отменяют обязательную изоляцию для людей с лёгкими симптомами коронавируса или без них, но им рекомендуют мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию на протяжении пяти дней.

С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнёт авиакомпания IKAR, а с 30 октября — «Аэрофлот».