C 1 октября в Таиланде снимают все ковидные ограничения
Для того чтобы въехать в страну, туристам больше не понадобятся COVID-сертификаты
24 сентября 2022, 10:05, Илья Звягинцев
С 1 октября Таиланд снимает все ковидные ограничения для туристов. Об этом сообщает издание Bangkok Post.
Как рассказал министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул, с указанной даты туристам при въезде в страну больше не нужно будет показывать COVID-сертификаты.
Также в Таиланде отменяют обязательную изоляцию для людей с лёгкими симптомами коронавируса или без них, но им рекомендуют мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию на протяжении пяти дней.
С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнёт авиакомпания IKAR, а с 30 октября — «Аэрофлот».
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