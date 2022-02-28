Цены на ряд социально значимых продуктов на Алтае упали

В Алтайском крае нескольких недель снижаются цены на некоторые социально значимые продукты. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Так, уже пять недель аналитики фиксируют снижение цен на куриные яйца, четыре недели — на мороженую рыбу, три недели — на пшено и репчатый лук. В сравнении с прошедшей неделей снизились цены на макаронные изделия (2,5%), пшено (1,7%), яблоки (1,5%), рис (1,3%), мороженую рыбу (1,1%). Также уменьшается стоимость подсолнечного масла, говядины, сметаны, молока и гречневой крупы.

В региональном Минэкономразвития отметили, что в России в среднем цены на молоко, репчатый лук, мороженую рыбу, рис, сметану, говядину и яйца растут.