Почему на Алтае задорого скупают мухоморы и чем опасно лечение такими грибами?

Соцсети в Алтайском крае пестрят объявлениями о приёме мухоморов, которые можно сдать по цене в четыре раза дороже, чем благородный белый гриб. Чтобы заработать, народ кинулся в лес за ядовитыми грибами. Как выяснилось, из этого сырья, в частности, производят капсулы для микродозинга. На маркетплейсах и в онлайн-магазинах заверяют, что это «чудодейственное средство» лечит от всех болезней. При этом эксперты предупреждают, что это не что иное, как «распространение наркотиков под видом грибов». Что такое микродозинг и чем он опасен, разбирался amic.ru.

ВНИМАНИЕ: amic.ru напоминает об опасности любых наркотиков и веществ, влияющих на изменение сознания.

«Волшебные» мухоморы

В интернет-сообществах Алтайского края с начала июля появляются объявления о закупе мухоморов. Цены за килограмм стартуют от 500 рублей. В то время как, например, белый гриб не получится сдать дороже 110-120 рублей. Закупщики уточняют, что собирать нужно только шляпки красных и бежевых мухоморов, остальные — не подходят.

Корреспондент amic.ru позвонил по нескольким таким объявлениям. Закупщики заверяют, что принимают мухоморы, чтобы делать из них целебные кремы и мази. Есть те, кто утверждают, что всё сырьё идёт на нужды фармацевтической компании.

Эксперты подтверждают, что мухоморы имеют целебные свойства. Из шляпок делают настойки, которые используют для компрессов и массажа при лечении суставных болей, остеохондроза, варикоза, кожных заболеваний.

«В красном мухоморе содержится вещество, которое действует как мощный нестероидный противовоспалительный препарат. Клинические исследования подтвердили эти свойства гриба. Косметические компании действительно ведут приём этого сырья. Но подобные средства можно использовать только для наружного применения», — говорит миколог-любитель, автор сайта «Грибы Сибири» Татьяна Бульонкова.

Однако мухоморы закупают не только для изготовления мазей, но и в качестве сырья для микродозинга, объяснят Татьяна Бульонкова. Новый тренд, который набирает обороты по всей России, заключается в регулярном употреблении грибов в сверхмалой дозировке в сушёном или капсульном виде. Продавцы обещают, что на фоне приёма красного мухомора улучшится здоровье и укрепится иммунитет.

«На основе мухоморов изготавливают капсулы. Якобы они улучшают самочувствие и вообще обладают волшебными свойствами. В России эту идею продвигает миколог-популяризатор Михаил Вишневский, который продаёт молотый сушёный мухомор в капсулах за какие-то бешеные деньги. Но это очень опасно», — говорит автор сайта «Грибы Сибири».

Сам Вишневский в интервью Lenta.ru заявлял, что мухомор лечит около 200 болезней: опухоли, боль в суставах, туберкулёз. При этом грибной популяризатор среди минусов микродозинга выделяет личную непереносимость, индивидуальную сверхчувствительность и несоблюдение дозировки.

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Эффект «выключенного мозга»

На маркетплейсах и в онлайн-магазинах мухоморы продают в виде БАДов. В описаниях к «препаратам» утверждается, что употребление красного мухомора в микродозах оказывает терапевтический эффект на человеческую психику. А ещё — что он помогает избавиться от вредных привычек, ожирения, бессонницы, повышает иммунитет и даже делает человека умнее. Тренд на грибные пищевые добавки привлёк как любителей искать панацею за пределами доказательной медицины, так и фанатов психоделики.

Однако учёные призывают не доверять «волшебным свойствам» таких таблеток. Так, и.о. директора Института биологии и биотехнологии АГУ, кандидат биологических наук Наталья Сперанская говорит, что, поддавшись модному течению и наглотавшись грибных капсул, можно получить эффект «выключенного мозга». Иботеновая кислота, которая содержится в мухоморах, воздействует на психику и обладает нейротоксичным действием — вызывает гибель клеток головного мозга.

Другое вещество, которым богат гриб, — мусцимол — обладает диссоциативным эффектом: нарушает восприятие внешнего мира, что проявляется чувством нереальности происходящего вокруг, вызывает галлюцинации. Это может привести к возникновению угрозы для жизни, здоровья человека и его окружающих.

А такая добавка, как мускарин, вызывает привыкание — то, что является свойством наркотических веществ. И если человек будет употреблять их, то может стать зависимым.

«У нас всегда ищут панацею из серии „ничего не делать и похудеть“ или „выпить таблеточку и стать умным и здоровым“. Но так не бывает. Идёт игра с нашими человеческими слабостями. Нет никаких клинических исследований, подтверждающих, что мухомор оказывает позитивное воздействие на умственную деятельность или иммунитет. А вот негативных последствий от микродозинга много. Люди чётко описывают побочные эффекты, с которыми они столкнулись. Это в боли в животе, спине, рвота, реакция со стороны нервной системы», — говорит Наталья Сперанская.

Она подчёркивает: увлечение подобными биодобавками опасно для жизни и здоровья. К тому же такие препараты чаще всего не проходят контроль, так как относятся к БАДам. Если на фармацевтическом производстве чётко выдерживается дозировка вещества, то здесь таких жёстких требований нет.

«Эти капсулы изготавливают полукустарным методом. Где гарантии, что дозировка соответствует? Мускарин, иботеновая кислота и другие токсины, которые содержатся в мухоморе, оказывают психотропное действие, идёт влияние на нервную систему. Большие дозы могут привести к летальному исходу. Причём не сразу, а через какое-то время», — объясняет кандидат биологических наук.

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Жертвы «микродозинга»

Пациенты с галлюцинаторным синдромом, который возникает на фоне приёма таких капсул из грибов, — частые гости краевого центра острых отравлений БСМП № 2. Его заведующий и по совместительству главный токсиколог Алтайского края Герман Балаганский отмечает, что все пациенты, как один, рассказывают, что хотели улучшить своё здоровье. Но врач уверен, что на самом деле это только отговорки — люди принимали их с целью наркотического воздействия.

«Последние два года встречаются люди, которые покупают сухое вещество под видом мухомора и употребляют его с целью галлюцинаторного эффекта. Неделю назад буквально был пациент, который выписал в интернете такой „БАД“ на основе мухоморов. Галлюцинаторный синдром был схож с воздействием, которое вызывают синтетические наркотические вещества», — рассказывает врач.

На всю страну в июне 2022 года прогремела история девятиклассника из Москвы, который хотел с помощью мухоморов избавиться от заикания, но в итоге попал в реанимацию. Парень выпросил деньги у родителей на образовательные курсы, а вместо этого заказал «чудо-средство» на «Вайлдберриз». После его приёма у подростка начались сильные галлюцинации. Парня спас друг, который не растерялся и вызвал скорую. И таких историй много.

В прошлом году 27-летний житель Орска перепугал соседей, пытаясь вломиться к ним в квартиры. Прибывшие на место полицейские нашли у неадекватного молодого человека банку с сухими измельчёнными мухоморами. Как выяснилось, он заказал БАД в интернете, употреблял его целый год и в итоге получил проблемы со здоровьем, сообщают «Известия».

«В интернете микродозинг мухоморов позиционируются как БАДы, а они законом не запрещены. Продавцы обещают лёгкость и эйфорию, общее улучшение самочувствия. Но это происходит не потому, что улучшаются обменные процессы. Просто идёт воздействие на центральную нервную систему. И вот тут возникает другая сторона вопроса: если долго их принимать, будут реакции со стороны печени и головного мозга. Люди начинают вести себя неадекватно, и сами этого не понимают. Зато замечают другие», — говорит Герман Балаганский.

Токсиколог отмечает, что мухоморы и сами по себе содержат галлюцинаторные вещества. Но под видом грибов, заказанных через интернет, сейчас могут подсовывать и наркотические средства.

«Это могут быть мухоморы, пропитанные психотропными синтетическими препаратами. По сути, это распространение наркотиков под видом грибов. А к ним идёт очень сильное привыкание», — подчёркивает заведующий краевым центром острых отравлений БСМП № 2.

Судебно-медицинская экспертиза при смертельных отравлениях грибами устанавливает:

— энцефалопатия, в том числе кома — в 100% случаев;

— токсическое действие на почки и печень — в 100%;

— нефропатия — в 100%;

— бронхозаболевания с отёком лёгких — в 100%;

— отёк головного мозга — в 80%;

— токсическое действие на миокард — в 80%;

— некротический гастрит — в 60%.

Отзывы «волшебными пилюлями» в интернете вызывают оторопь. Люди утверждают, что смотрят цветные сны, видят, как душа вылетает из тела, и теперь живут в режиме многозадачности. Есть и те, кто пишет, что предпочитают самостоятельно готовить мухоморы для этих целей.

Эксперты категоричны: в пищу употреблять мухоморы нельзя. Из-за высокой концентрации различных ядов эти грибы наносят удар по нервной и пищеварительной системам. Мускарин, попадая в человеческий организм в больших количествах, может вызвать отравление, нарушение дыхания, рвоту, судороги, потерю сознания, сильные галлюцинации и даже подобие летаргического сна, отмечает Татьяна Бульонкова.

«Возможно, по вкусу мухоморы схожи с другими грибами. Люди в Сети пишут, что при термообработке и высушивании алколоиды частично разрушаются. Но нет официальных данных, что опасные вещества полностью нейтрализуются. Для чего употреблять именно мухоморы, если есть много съедобных и безопасных грибов? Люди могут их не так отварить и превысить дозировку. Рисков намного больше, чем сомнительной пользы», — предостерегает Наталья Сперанская.

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А где полиция?

В России мухомор не является запрещённым растением, в законе есть определённый перечень трав и растений, содержащих в себе наркотические вещества. Мухоморы в этот список не входят. В первой половине 2000-х годов в России шли разговоры о том, чтобы запретить красный мухомор, однако делать этого в итоге не стали.

«Возможно, формируется новый рынок, и первое время он не будет запрещённым. До той поры, пока государство не обнаружит, что у населения есть массовый спрос. Даже если сами мухоморы безобидны, из-за переплетения с рынком наркотиков есть риск того, что грибы, например, обрабатывают синтетическими растворами», — говорил «Известиям» председатель общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов.

Он убеждён, что за мухоморным микродозингом стоят заинтересованные люди, которые планомерно формируют интерес к новой наркотической практике. Тем не менее в силу относительной новизны явления критических случаев не так много, чтобы МВД занялось проверкой, и по той же причине мухомор не находится в списке запрещённых грибов. Полозов собирается инициировать проверку и получить заключение профильных ведомств, пишет Lenta.ru.

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Интересные факты о мухоморах

Мухомор можно использовать для борьбы с мухами. Например, если положить шляпку красного гриба на блюдечко и регулярно смачивать водой, все мухи в квартире погибнут. Всё дело в том, что мухомор для отпугивания насекомых синтезирует ряд ядов, один из них — мускарин.

Грибники заметили: увидел шляпку мухомора, будь внимательнее — рядом спрятались подберёзовики и белые грибы.

Самый ядовитый в мире гриб, бледная поганка, также относится к роду мухоморов.

Говорят, что ткань в горошек дизайнеры придумали, глядя на мухомор.