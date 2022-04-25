Четверть россиян захотели покупать подержанные вещи на фоне инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Так, 26% респондентов заявили, что готовы купить товары, бывшие в потреблении. Около 42% отметили, что хоть раз в жизни покупали поддержанные вещи, а у 32% нет подобного опыта и желания его получить.

При этом подавляющее большинство опрошенных (74%) считают, что рынок вторичных продаж в России станет значительно популярнее. При этом лишь 5% ожидают обратного, а 21% уверены, что особых изменений не произойдёт.

Напомним, что, по данным ЦБ РФ, медианный прогноз по инфляции на 2022 год составляет 22%, причём по сравнению с мартовским опросом он вырос на 2 процентных пункта.