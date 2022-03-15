В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с плакатом против спецоперации. Что происходит?

Рассказываем, что на данный момент известно об «инциденте с посторонней с плакатом» в прямом эфире Первого канала

15 марта 2022, 05:24

Во время выпуска программы «Время» в прямом эфире Первого канала в студию выбежала девушка с протестным плакатом. Телеканал уже объявил о служебной проверке. Ведущая Екатерина Андреева даже не прервала эфир. Рассказываем, что произошло на Первом и что известно о девушке с плакатом.

  1. Что произошло?

    В прямом эфире Первого канала в студию выбежала девушка с плакатом против спецоперации. Процитировать надпись мы не можем из-за запрета Роскомнадзора.

    Девушка зашла за спину ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой и скандировала лозунги. Ведущая при этом спокойно продолжала вести эфир. Через несколько секунд вместо студии телеканал начал показывать новостной сюжет о больнице.

  2. Как отреагировали на Первом?

    Заявили, что проводится служебная проверка по поводу «инцидента с посторонней в кадре».

    «В прямом эфире программы „Время“ действительно случился инцидент с посторонней в кадре. Ведётся служебная проверка», — цитирует ТАСС пресс-службу Первого канала.

    Выкладка программы «Время» сейчас недоступна «по требованию правообладателя».

  3. Что известно о девушке с плакатом?

    По сообщениям телеграм-каналов, это может быть редактор отдела городов Первого канала Марина Овсянникова.

    Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале написала, что подобный инцидент может случиться в любой редакции: «Мы — редакции — не устанавливаем наружку за своими сотрудниками, не прослушиваем их телефоны и вообще не являемся военизированными организациями с регулярными проверками на детекторе лжи и прочее».

    Симоньян также сообщила, что Овсянникова — бывшая жена одного из режиссёров RT, они давно развелись и живут «очень разными жизнями».

    По Сети распространяется видеоролик Марины Овсянниковой, в котором она объясняет свой поступок несогласием с проведением спецоперации на Украине.

  4. Что сейчас грозит девушке с плакатом?

    Юрист Павел Чиков сообщил, что Марину увезли в ОВД. Известно, что ей грозит «административное наказание».
    Это же подтверждает и бывший коллега журналистки Игорь Рискин: «Марина успела мне написать, что находится в полиции, в ОВД „Останкино“, потом перестала отвечать», — цитирует его слова РБК. Он также сказал, что не знал о готовящейся акции.

    Как пишет ТАСС, женщине грозит наказание по ст. 20.3.3. КоАП: о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов страны и её граждан».

    Для обычных граждан это штраф на сумму до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц — 300 тысяч рублей.

  5. А почему Екатерина Андреева не прервала эфир, когда выбежала девушка с плакатом?

    Андреева тоже записала видеоролик, в котором заявила, что в её профессии главное — выдержка. «Что бы ни случилось — стой как скала. Будь как скала. Откуда у меня такая выдержка? Из йоги», — сказала она.

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