В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с плакатом против спецоперации. Что происходит?
Рассказываем, что на данный момент известно об «инциденте с посторонней с плакатом» в прямом эфире Первого канала
Во время выпуска программы «Время» в прямом эфире Первого канала в студию выбежала девушка с протестным плакатом. Телеканал уже объявил о служебной проверке. Ведущая Екатерина Андреева даже не прервала эфир. Рассказываем, что произошло на Первом и что известно о девушке с плакатом.
Что произошло?
В прямом эфире Первого канала в студию выбежала девушка с плакатом против спецоперации. Процитировать надпись мы не можем из-за запрета Роскомнадзора.
Девушка зашла за спину ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой и скандировала лозунги. Ведущая при этом спокойно продолжала вести эфир. Через несколько секунд вместо студии телеканал начал показывать новостной сюжет о больнице.
Как отреагировали на Первом?
Заявили, что проводится служебная проверка по поводу «инцидента с посторонней в кадре».
«В прямом эфире программы „Время“ действительно случился инцидент с посторонней в кадре. Ведётся служебная проверка», — цитирует ТАСС пресс-службу Первого канала.
Выкладка программы «Время» сейчас недоступна «по требованию правообладателя».
Что известно о девушке с плакатом?
По сообщениям телеграм-каналов, это может быть редактор отдела городов Первого канала Марина Овсянникова.
Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале написала, что подобный инцидент может случиться в любой редакции: «Мы — редакции — не устанавливаем наружку за своими сотрудниками, не прослушиваем их телефоны и вообще не являемся военизированными организациями с регулярными проверками на детекторе лжи и прочее».
Симоньян также сообщила, что Овсянникова — бывшая жена одного из режиссёров RT, они давно развелись и живут «очень разными жизнями».
По Сети распространяется видеоролик Марины Овсянниковой, в котором она объясняет свой поступок несогласием с проведением спецоперации на Украине.
Что сейчас грозит девушке с плакатом?
Юрист Павел Чиков сообщил, что Марину увезли в ОВД. Известно, что ей грозит «административное наказание».
Это же подтверждает и бывший коллега журналистки Игорь Рискин: «Марина успела мне написать, что находится в полиции, в ОВД „Останкино“, потом перестала отвечать», — цитирует его слова РБК. Он также сказал, что не знал о готовящейся акции.
Как пишет ТАСС, женщине грозит наказание по ст. 20.3.3. КоАП: о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов страны и её граждан».
Для обычных граждан это штраф на сумму до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц — 300 тысяч рублей.
А почему Екатерина Андреева не прервала эфир, когда выбежала девушка с плакатом?
Андреева тоже записала видеоролик, в котором заявила, что в её профессии главное — выдержка. «Что бы ни случилось — стой как скала. Будь как скала. Откуда у меня такая выдержка? Из йоги», — сказала она.