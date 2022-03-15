В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с плакатом против спецоперации. Что происходит?

Что произошло? В прямом эфире Первого канала в студию выбежала девушка с плакатом против спецоперации. Процитировать надпись мы не можем из-за запрета Роскомнадзора. Девушка зашла за спину ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой и скандировала лозунги. Ведущая при этом спокойно продолжала вести эфир. Через несколько секунд вместо студии телеканал начал показывать новостной сюжет о больнице.

Как отреагировали на Первом? Заявили, что проводится служебная проверка по поводу «инцидента с посторонней в кадре». «В прямом эфире программы „Время“ действительно случился инцидент с посторонней в кадре. Ведётся служебная проверка», — цитирует ТАСС пресс-службу Первого канала. Выкладка программы «Время» сейчас недоступна «по требованию правообладателя».

Что известно о девушке с плакатом? По сообщениям телеграм-каналов, это может быть редактор отдела городов Первого канала Марина Овсянникова. Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале написала , что подобный инцидент может случиться в любой редакции: «Мы — редакции — не устанавливаем наружку за своими сотрудниками, не прослушиваем их телефоны и вообще не являемся военизированными организациями с регулярными проверками на детекторе лжи и прочее». Симоньян также сообщила, что Овсянникова — бывшая жена одного из режиссёров RT, они давно развелись и живут «очень разными жизнями». По Сети распространяется видеоролик Марины Овсянниковой, в котором она объясняет свой поступок несогласием с проведением спецоперации на Украине.

Что сейчас грозит девушке с плакатом?



Юрист Павел Чиков сообщил, что Марину увезли в ОВД. Известно, что ей грозит «административное наказание».

Это же подтверждает и бывший коллега журналистки Игорь Рискин: «Марина успела мне написать, что находится в полиции, в ОВД „Останкино“, потом перестала отвечать», — цитирует его слова РБК. Он также сказал, что не знал о готовящейся акции.



Как пишет ТАСС, женщине грозит наказание по ст. 20.3.3. КоАП: о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов страны и её граждан».

Для обычных граждан это штраф на сумму до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц — 300 тысяч рублей.