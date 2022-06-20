Чтобы всем хватило. Упаковки соков в барнаульских супермаркетах побелели

В барнаульских супермаркетах на полках стали появляться соки в белой упаковке. Причина изменения цвета заключается в том, что материалов для изготовления привычной тары не хватает.

Ранее сообщалось, что вопрос о возможной пропаже картонной упаковки с российского рынка стал подниматься после ухода из России крупнейшего производителя — компании Elopak. Также из-за санкций с российскими компаниями отказались сотрудничать поставщики красок.

Пока запасы упаковки есть, но с красками уже отмечаются проблемы. Производители ищут новых поставщиков.

А пока на полки супермаркетов завозят соки в «безликой» упаковке. Производители уверяют, что качество самого продукта при этом не изменилось.