Чтобы всем хватило. Упаковки соков в барнаульских супермаркетах побелели

Производители отмечают, что изменился только дизайн упаковок, но не качество продуктов

20 июня 2022, 13:20, Илья Звягинцев

В барнаульских супермаркетах на полках стали появляться соки в белой упаковке. Причина изменения цвета заключается в том, что материалов для изготовления привычной тары не хватает.

Ранее сообщалось, что вопрос о возможной пропаже картонной упаковки с российского рынка стал подниматься после ухода из России крупнейшего производителя — компании Elopak. Также из-за санкций с российскими компаниями отказались сотрудничать поставщики красок.

Пока запасы упаковки есть, но с красками уже отмечаются проблемы. Производители ищут новых поставщиков.

А пока на полки супермаркетов завозят соки в «безликой» упаковке. Производители уверяют, что качество самого продукта при этом не изменилось.

«Запасов хватит ненадолго». Останется ли прежней упаковка для молока?

«Запасов хватит ненадолго». Останется ли прежней упаковка для молока?

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