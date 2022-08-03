Coca-Cola в России будет выходить под брендом «Добрый»
Компания уже подготовилась к ребрендингу
3 августа 2022, 15:05, Илья Звягинцев
Стало известно, как после ребрендинга в России будет называться Coca-Cola. Напитки компании будут выпускать под брендом «Добрый».
Как сообщает Mash, российский производитель уже подготовился к смене названия и разработал новые.
В линейке напитков будут: «Добрый Cola», «Добрый Orange» (экс-Fanta), а также ребрендинг ждёт напитки марки Schweppes, которые будут называться «Rich тоник».
Sprite «импортозамещать» не станут, потому что он ранее не пользовался спросом.
Также в линейке «Добрый» появятся новые напитки.
Запустить продукт планируют осенью.
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