Coca-Cola в России будет выходить под брендом «Добрый»

Стало известно, как после ребрендинга в России будет называться Coca-Cola. Напитки компании будут выпускать под брендом «Добрый».

Как сообщает Mash, российский производитель уже подготовился к смене названия и разработал новые.

В линейке напитков будут: «Добрый Cola», «Добрый Orange» (экс-Fanta), а также ребрендинг ждёт напитки марки Schweppes, которые будут называться «Rich тоник».

Sprite «импортозамещать» не станут, потому что он ранее не пользовался спросом.

Также в линейке «Добрый» появятся новые напитки.

Запустить продукт планируют осенью.