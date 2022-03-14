Депутат рассказал, при каких условиях в России могут заблокировать YouTube

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован на территории России, если компания продолжит участвовать в информационной войне. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале.

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это чёткий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне», — написал он.

По словам Горелкина, у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе, поскольку платформа не удалила 2501 материал «противозаконной и деструктивной направленности» и 2387 материалов «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе». Депутат отметил, что предотвратить блокировку YouTube может только сам видеохостинг, если удалит материалы.