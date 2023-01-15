НОВОСТИОбщество

До 18,5 тысячи в месяц. Что за выплаты для врачей ввели в России и кто их будет получать в Алтайском крае?

Медиков, которые работают на дефицитных должностях, ждёт прибавка к зарплате

15 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале 2023 года в России ввели дополнительные социальные выплаты для медработников. С 1 февраля врачи и медсёстры по всей стране начнут получать ежемесячную прибавку к зарплате. Отдельным категориям врачей будет положено до 18,5 тысячи рублей. Коснётся это и медиков из Алтайского края: в региональном Минздраве уже провели совещание по этому поводу.

О том, что за выплаты для врачей появятся с февраля, сколько будут платить и кому в Алтайском крае они положены, – в материале amic.ru.

Что за выплаты для врачей ввели в России?

Дополнительные социальные выплаты для медработников решили ввести, чтобы усилить борьбу с кадровым дефицитом в здравоохранении. О таком решении на оперативном совещании в правительстве 9 января сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, деньги будут перечислять не всем, а только определённому кругу медицинских специальностей.

На эти цели из федерального бюджета выделили 152,4 млрд рублей. По словам Мишустина, выплаты будут получать 1,1 млн медработников по всей стране. Технически выплаты ввели с 1 января, но первые денежные переводы начнут поступать на счета врачей с 1 февраля.

Каким врачам положена прибавка к зарплате?

Как пояснил Мишустин, выплаты предназначены для представителей самых дефицитных специальностей в отрасли. Так, прибавку к зарплате будут получать сотрудники ЦРБ, районных и участковых больниц, врачи поликлиник, медики скорой помощи.

Сколько будут доплачивать медикам?

Выплаты будут ранжированными, всё зависит от занимаемой медработником должности.

Суммы выплат для всех категорий медиков уже известны:

  • врачи центральных районных, районных и участковых больниц – 18,5 тысячи рублей;
  • врачи поликлиник и других медучреждений первичного звена – 14,5 тысячи рублей;
  • врачи скорой помощи, а также сотрудники с немедицинским образованием, которые проводят гистологические и цитологические исследования – 11,5 тысячи рублей;
  • медсёстры центральных районных, районных и участковых больниц – 8 тысяч рублей;
  • фельдшеры и медсёстры скорой помощи – 7 тысяч рублей;
  • средние медработники поликлиник и других амбулаторных учреждениях первичного звена – 6,5 тысячи рублей;
  • младший медперсонал районных больниц, поликлиник и скорой помощи – 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, 4,5 тысячи будут платить фельдшерам и медсёстрам, которые принимают звонки на станциях скорой помощи.

Каким медикам в Алтайском крае положены социальные выплаты?

Тем же категориям медработников, что и по всей стране. Суммы, естественно, будут точно такие же.

В Минздраве Алтайского края предварительно оценили, что право на выплаты в регионе будут иметь около 11 тысяч медиков: 4,5 тысячи врачей, 6 тысяч сотрудников среднего медперсонала и 500 младших медработников.

Как узнать, положена ли мне прибавка к зарплате?

Этот вопрос нужно уточнить в медорганизации, в которой вы работаете. По словам Дмитрия Попова, крайздрав в ближайшее время проконсультирует все учреждения на тему того, как и кому будут перечислять деньги.

"В короткие сроки необходимо провести видеоселекторное совещание с медицинскими организациями, чтобы объяснить коллегам, каким образом будут организованы выплаты. Также собрать от руководителей больниц вопросы, которые интересуют коллективы, чтобы мы смогли дать разъяснения", – сообщил в ходе совещания министр.

Какие выплаты для врачей уже существуют в Алтайском крае?

Масштабные меры материальной поддержки врачей в Алтайском крае появились в 2022 году. Они также направлены на борьбу с кадровым дефицитом. В основном региональные выплаты направлены на молодых врачей. Предполагается, что прибавка к зарплате поможет удержать начинающих специалистов в здравоохранении.

Так, фельдшеры районных ФАПов, станций скорой помощи, кабинетов неотложной и доврачебной помощи в первый год работы будут получать дополнительно 6 тысяч рублей в месяц. Во второй год работы сумма ежемесячной выплаты увеличится до 9 тысяч рублей. Наконец, в течение третьего года работы молодые фельдшеры будут получать по 15 тысяч рублей каждый месяц.

Ещё больше доплаты для молодых участковых врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров. В первый год работы – 9 тысяч рублей в месяц, во второй год работы – 13,5 тысячи рублей в месяц, в третий – 22,5 тысячи рублей в месяц.

 

Комментарии 13

  • Это в очередной раз приведёт лишь к тому, что рвачи взвинтят свои чёрные тарифы в свои карманы чёрным налом. Но лечить никого лучше не станут. Они себя-то лечить не умеют! Всё, на что способна современная медицина - это лишь временно снимать симптомы не леча саму причину заболевания.
    15 января, Гость   Ответить
  • Вы идиоты чего городите? Я и сам раньше не сомневался в нашей медицине, а на днях случай представился понять всю её значимость. На праздниках у меня просто заболело горло. Я его лечил чайками с медом и лимоном, пшикалками, полосканиями, тонзилгоном для приема внутрь. Но последние 3 дня просто не мог уснуть от боли. Сходил к терапевту, к ЛОРу да, не попасть. Направили в 8 горбольница к дежурному ЛОРу, отсидел да, час очередь, но... Оказалось ещё 1-2 дня и загремел бы в больничку на операцию по удалению назревшего гноя под слизистой. Прописала уже верное лечение. Вечером уже им воспользовался и наконец-то впервые уснул. Выражаю благодарность ЛОРу горбольницы номер 8 Данилкиной Наталье Евгеньевне. Спасибо, что приняли без полиса, а не развернули за ним домой, после часа в очереди. Я бы точно второй раз не пришёл. И дошло бы до скорой и поездки в больницу.
    15 января, Гость   Ответить
  • Вы идиоты чего городите? ----вот поддержу. Ересь какая-то, от нездорового человека
    15 января, Гость   Ответить
  • Вы идиоты чего городите? На праздниках у меня просто заболело горло. ------ Ничего не болит просто так, если человек правильно питается, ведёт здоровый образ жизни и тупо не садит свой иммунитет. Гной - это по сути своей трупный яд, кадаверин. Гной в гландах означает, что им уже буквально забита вся лимфатическая система и уже отравлен весь организм. А человек - уже неизлечимо больной хронически. Это сокращает жизнь на десятилетия. Дежурно назначаемые рвачами чистка миндалин и курс антибиотиков лишь на время снимают симптомы, не устраная причину болезни. Реально помочь может только радикальная смена стиля питания и курсы детоксикации организма. Но это вам ни один рвач никогда ни за какие деньги не назначит и не сделает!
    15 января, Гость   Ответить
  • Все больше и больше разделяют врачей. Теперь нужно иметь дефицитную специальность, чтобы надбавку иметь. Это же вполне лазейка для коррупции. Догадайтесь, какие врачи станут в дефиците?
    15 января, Гость   Ответить
  • Да успокойтесь вы уже. Скоро все врачи «станут в дефиците». Посмотрите - на 1 вакансию врача приходится 0.8 резюме. И это в Москве. А по всей стране ещё хуже. Вот и будете лечиться у таких специалистов по «гною в гландах», которые будут вместо грамотных действий Вам клизму ставить, дабы «организм почистить». А гостю, который написал благодарность врачу - уважение и большое спасибо, побольше бы таких людей, но увы…
    15 января, Гость   Ответить
  • "Гной в гландах означает, что им уже буквально забита вся лимфатическая система" - Увы, я вас разочарую. Он у меня не успел образоваться. Так и написал ранее, ещё день-два, и уже пришлось бы от него избавляться в больнице, если бы появился. Так что врачи снова не при чём. Не пришлось им снимать эти симптомы. А если интересны конкретные причины возникновения такого. Прочитайте про паратонзиллит.
    15 января, Гость   Ответить
  • Ничего конкретного,если есть списки кому положены доплаты опубликуйте их,почему опять нужно уточнять у руководства медучреждения????Сколько было указов ,которые не исполнялись....
    15 января, Гость   Ответить
  • А если интересны конкретные причины возникновения такого. Прочитайте про паратонзиллит. ------ Спасибо за совет, но у меня этого нет вообще. Хотя читал по теме много, на трёх языках во множестве книг, посвящённых укреплению иммунитета, авторами которых сплошь и рядом являются доктора медицины (учёная степерь на Западе). О тонзилитах и фарингитах во всех книгах по иммунитету всегда написано как о ярко выраженном симптоме того, что иммунитет уже критически сильно подорван и как правило на всю оставшуюся жизнь. И поэтому знаю точно - современная медицина это не вылечивает ни "грамотно" и вообще никак, и ни за какие деньги. Лишь на время снимает симптомы до следующего уже никак неминуемого обострения. Так что искренне сочувствую вашей сердечно-сосудистой системе, а затем эндокринной. И всему остальному, что будет у вас со временем посажено и разрушено вашей хронической инфекцией горла.
    15 января, Гость   Ответить
  • Каждый человек мнит себя профессором. Чистите себя организм и не обращайтесь к врачам. Мы будем только рады. Ваши комментарии говорят о том, что вы человек совсем не умный и не далёкий. У дураков нужно забратьвсе письменные принадлежности гаджеты, чтобы не писали всякую глупость.
    15 января, Гость   Ответить
  • Ваши комментарии говорят о том, что вы человек совсем не умный и не далёкий. ------ Предпочитаю быть таковым и и укреплять иммунитет естественными методами по формуле Гиппократа: "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей". Что сейчас описывается уже во множестве книг докторов медицины с мировыми именами, чем быть "умным" и хронически больным, тратя все деньги, время и силы на то, чтобы обеспечивать денежный доход рвачей, сокращая свою жизнь на десятилетия заведомо неизлечимыми современной медициной хроническими болезнями.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, точно
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, так поведайте уже, какие продукты полезны и содействуют оздоровлению.
    16 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров