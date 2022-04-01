Движение по одной из трасс в Алтайском крае перекрыли из-за риска подтопления

Участок дороги Алейск — Безголосово в Алтайском крае закрыли из-за угрозы подтопления. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Отмечается, что из-за активного таяния снега в реке Алей вода поднялась до уровня моста. В связи с этим было принято решение ограничить проезд по этому участку. На месте установлены предупреждающие знаки.

Проезд до села Безголосово организовали по другому маршруту: Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Получить информацию о состоянии трасс в регионе можно по телефонам:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;

экстренная служба: 101, 112.