Движение по одной из трасс в Алтайском крае перекрыли из-за риска подтопления
Из-за активного таяния снега вода в реке Алей поднялась до уровня моста
1 апреля 2022, 11:29, Илья Звягинцев
Участок дороги Алейск — Безголосово в Алтайском крае закрыли из-за угрозы подтопления. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
Отмечается, что из-за активного таяния снега в реке Алей вода поднялась до уровня моста. В связи с этим было принято решение ограничить проезд по этому участку. На месте установлены предупреждающие знаки.
Проезд до села Безголосово организовали по другому маршруту: Алейск — Петропавловское — Смоленское.
Получить информацию о состоянии трасс в регионе можно по телефонам:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
экстренная служба: 101, 112.
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