Экс-депутат и бизнесмен-универсал. Кто такой Павел Крючков, ставший новым гендиректором «Кучуксульфата»

Компания «Кучуксульфат», весной 2022 года проигравшая арбитражный спор Генпрокуратуре по делу о деприватизации, получила новое руководство. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 21 июля генеральным директором ОАО стал Павел Крючков из Воронежа. До этого несколько лет «Кучуксульфат» возглавлял Дмитрий Горюнов. Крючков уже прибыл в Алтайский край и посетил предприятие, а в первых числах августа проведёт встречу с министром промышленности региона Вячеславом Химочкой, пишет «Толк» со ссылкой на собственные источники. В настоящее время прежние владельцы завода пытаются обжаловать решение суда в кассации, пока же акции компании перешли в собственность государства.

Скромный сельский депутат

Согласно данным из открытых источников, Павел Крючков родился 11 августа 1974 года в Волхове Ленинградской области. С 1981 по 1991 год учился в Латненской поселковой СОШ. В 1996 году окончил Воронежский государственный технический университет. В 2008 и 2013 годах два раза подряд избирался муниципальным депутатом в Воронежской области: первый раз как самовыдвиженец, второй раз в качестве кандидата от «Единой России». Третья попытка баллотироваться в Совет народных депутатов Семилукского района (и вновь от ЕР) успехом не увенчалась — Крючков потерпел поражение в 2018 году.

Согласно данным о доходах за 2017 год, Павел Крючков заработал 110 тысяч рублей. Зарплату он получал в ООО «ТД Ферро», где работал главным технологом. Его жена доход не задекларировала. В собственности Крючков на тот момент не имел никакого имущества, в пользовании же у него был только жилой дом 100 «квадратов». Супруге бизнесмена принадлежала 1/18 доля земельного участка под ИЖС площадью 1800 кв. м, 1/4 доля гаража площадью 80 кв. м, а также квартира (127 кв. м). Эта жилплощадь находилась в пользовании у двух несовершеннолетних детей Крючкова.

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Бизнесмен широкого профиля

По информации портала checko.ru, Павел Тимофеевич Крючков ранее являлся ИП, специализировался на организации перевозки грузов, а также аренде транспортных средств и оборудования. Последнее ИП, принадлежащее Крючкову, прекратило работу с 1 марта 2021 года. Фирма занималась оптовой торговлей стройматериалами. Все компании воронежского бизнесмена были зарегистрированы в посёлке городского типа Латная Семилукского района.

Сейчас Крючков возглавляет не только «Кучуксульфат», но и ещё два юрлица, оба зарегистрированы в Воронежской области. Это ООО «Студеновское поле» (специализация — выращивание однолетних культур) и ООО «Твёрдые бинарные системы» (производство абразивных изделий). В последней компании Крючков выступает и как учредитель. Она была зарегистрирована совсем недавно — в конце апреля 2022 года.

А ещё две компании, где бенефициаром был Крючков, на данный момент уже ликвидированы. Это «Ампер-Комплекс» и «Рабочий». Кроме того, ранее бизнесмен выступал учредителем Воронежского областного центра реабилитации и ресоциализации «Твоя победа», ДНП «Рамонские дачи» и АНО «Центр правовой защиты». Все они к настоящему времени прекратили существование.

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На сайте Семилукского районного суда Воронежской области есть сразу несколько гражданских и административных дел, где одной из сторон процесса в разные годы выступал Павел Тимофеевич Крючков. Так, в 2010 году он проиграл спор, связанный с приватизированным имуществом, Любови Крюковой. В 2014 году бизнесмен уступил Россельхозбанку в деле о возвращении средств по договору займа. В 2016 году ФНС через суд добилась взыскания с бизнесмена 13 600 рублей долга по уплате транспортного и земельного налога, а также налога на имущество физлиц и пеней.

«Кучуксульфат» всё ещё не сдаётся

Согласно информации СМИ, в начале 2010-х годов Крючков был председателем правления в ЗАО «Концерн «Росогнеупоры», которое впоследствии признали банкротом. Пока о первых шагах Крючкова в качестве руководителя «Кучуксульфата» ничего неизвестно, не комментируют смену владельца и на самом заводе. Кстати, прежние собственники не оставляют попыток вернуть себе акции предприятия. Проиграв в двух судебных инстанциях, они уже обратились в кассацию. Рассмотрение дела в Тюмени состоится 15 сентября.

Напомним, осенью 2021 года Генпрокуратура обратилась с иском в арбитраж и потребовала вернуть 100% акций «Кучуксульфата» в собственность государства. Надзорное ведомство настаивало, что приватизация предприятия в начале 1990-х годов была незаконной. В марте суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, спустя два месяца апелляция оставила этот вердикт в силе. После деприватизации акции «Кучуксульфата» отошли Росимуществу.