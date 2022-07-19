Глава алтайского Минтранса рассказал, что происходит с новыми автобусами, которые передали районам края
«Вопиющих ситуаций невыхода автобусов на линию нет», — сообщил министр транспорта Алтайского края
Жители Алтайского края стали ездить между населенными пунктами региона в два раза чаще. Объем межмуниципальных перевозок в первой половине 2022 года возрос с 250 до 500 тысяч пассажиров. И все из-за пришедших в муниципалитеты автобусов в конце 2021 года, рассказал министр транспорта региона Антон Воронов, комментируя СМИ информацию из районов о том, что новая техника простаивает, так как сельские маршруты не рентабельны, да и водителей на них найти не просто.
По словам Воронова, все автобусы постепенно выходят на линию — власти ситуацию контролируют. Работа идет и «вопиющих ситуаций невыхода автобусов на линию» нет, говорит Воронов. Однако проблемы с муниципальным транспортом имеются, признает чиновник.
«Надо понимать, что организовать маршрут, провести конкурс и выпустить автобус на линию не дело пяти дней. Все мы понимаем, что есть кадровый голод в сельских территориях по части водителей. Категория D — это не безграничный штат, их нужно готовить, это должны быть люди высокого класса. Моменты невыхода на линию присутствуют всегда. Поломка техники, болезнь водителя — это рабочий процесс», — пояснил Воронов.
Воронов также отметил, что в ближайшем будущем правительство поддерживать наиболее убыточные предприятия, а также привлекать пассажиров.
Сейчас власти анализируют экономику предприятий-перевозчиков и определяют, кому из них больше всего нужна финансовая поддержка. Также ответственные лица, по словам чиновника, следят за обращениями жителей муниципалитетов «в постоянном режиме».
Воронов также сообщил, что новые машины передали в Поспелиху, они проходят последние конкурсные этапы. Еще 13 автобусов находятся в процессе передачи Каменскому АТП.
В ближайшее время приобретать новые автобусы для районов края пока не планируют. Министр отметил, что запрос на это есть, но сначала надо сделать так, чтобы существующие маршруты работали без сбоев, и все автобусы выходили на линию.
Напомним, что в конце 2021 года правительство Алтайского края закупило для районов региона 130 ГАЗов и 63 ПАЗа, потратив на это 500 млн рублей. Технику поставляли по заявкам органов местного самоуправления. Муниципалитеты получили по три-пять автобусов.
При этом многие районы не смогли сразу найти перевозчиков, в ряде из них машины простаивали и простаивают до сих пор. Причинами является нерентабельность, нехватка водителей и отсутствие компаний-перевозчиков. Многие муниципалитеты были вынуждены обращаться к МУПам, чтобы они получали лицензию на пассажирские перевозки.