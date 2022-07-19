Глава алтайского Минтранса рассказал, что происходит с новыми автобусами, которые передали районам края

Жители Алтайского края стали ездить между населенными пунктами региона в два раза чаще. Объем межмуниципальных перевозок в первой половине 2022 года возрос с 250 до 500 тысяч пассажиров. И все из-за пришедших в муниципалитеты автобусов в конце 2021 года, рассказал министр транспорта региона Антон Воронов, комментируя СМИ информацию из районов о том, что новая техника простаивает, так как сельские маршруты не рентабельны, да и водителей на них найти не просто.

По словам Воронова, все автобусы постепенно выходят на линию — власти ситуацию контролируют. Работа идет и «вопиющих ситуаций невыхода автобусов на линию» нет, говорит Воронов. Однако проблемы с муниципальным транспортом имеются, признает чиновник.

«Надо понимать, что организовать маршрут, провести конкурс и выпустить автобус на линию не дело пяти дней. Все мы понимаем, что есть кадровый голод в сельских территориях по части водителей. Категория D — это не безграничный штат, их нужно готовить, это должны быть люди высокого класса. Моменты невыхода на линию присутствуют всегда. Поломка техники, болезнь водителя — это рабочий процесс», — пояснил Воронов.

Воронов также отметил, что в ближайшем будущем правительство поддерживать наиболее убыточные предприятия, а также привлекать пассажиров.

Сейчас власти анализируют экономику предприятий-перевозчиков и определяют, кому из них больше всего нужна финансовая поддержка. Также ответственные лица, по словам чиновника, следят за обращениями жителей муниципалитетов «в постоянном режиме».

Новости

Досуг Грибные места. Алтайский министр рассказал, где надо искать белые грибы

Воронов также сообщил, что новые машины передали в Поспелиху, они проходят последние конкурсные этапы. Еще 13 автобусов находятся в процессе передачи Каменскому АТП.

В ближайшее время приобретать новые автобусы для районов края пока не планируют. Министр отметил, что запрос на это есть, но сначала надо сделать так, чтобы существующие маршруты работали без сбоев, и все автобусы выходили на линию.

Напомним, что в конце 2021 года правительство Алтайского края закупило для районов региона 130 ГАЗов и 63 ПАЗа, потратив на это 500 млн рублей. Технику поставляли по заявкам органов местного самоуправления. Муниципалитеты получили по три-пять автобусов.

При этом многие районы не смогли сразу найти перевозчиков, в ряде из них машины простаивали и простаивают до сих пор. Причинами является нерентабельность, нехватка водителей и отсутствие компаний-перевозчиков. Многие муниципалитеты были вынуждены обращаться к МУПам, чтобы они получали лицензию на пассажирские перевозки.