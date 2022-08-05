Гонки на «драконах». В Барнауле обсудили, как по-спортивному отметить День города

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 292-й годовщины города, сообщает мэрия.

«Люди соскучились по этому празднику. Запланировано большое количество праздничных и торжественных мероприятий. Необходимо провести их на достойном уровне, тем более что в настоящий момент все эпидемиологические ограничения сняты», — подчеркнул глава города.

Главной площадкой станет площадь Сахарова — здесь развернётся программа «Барнаул спортивный — город чемпионов», а также пройдут соревнования по 10 видам спорта.

«Возле ледового дворца „Титов-Арена“ установят пять баскетбольных ферм для соревнований по уличному баскетболу на Кубок города Барнаула и площадка для современных видов спорта», — отметил председатель горкома по физкультуре и спорту Пётр Кобзаренко.

Кроме того, на площади Сахарова установят оборудование для скалолазания.

В Барнауле обсудили проведение Дня города / Фото: barnaul.org

Праздничные спортивные мероприятия пройдут и на других площадках.

«На гребном канале планируется проведение гонки на лодках-драконах среди студенческой молодёжи. В рамках празднования Дня города состоится Всероссийский день бега „Кросс нации“. На футбольных аренах планируется проведение футбольных турниров для различных категорий граждан. Состоится чемпионат города по летнему биатлону в биатлонном комплексе Алтайского краевого училища олимпийского резерва, соревнования по конкуру и выездке на Барнаульском ипподроме, соревнования по мотогонкам на трассе „Турина гора“», — рассказали в мэрии.

В каждом районе Барнаула также пройдут различные мероприятия: выставки цветов, музыкальные марафоны, концертно-игровые программы, будут организованы тематические фотозоны, творческие и спортивные площадки и не только. День города завершится праздничным салютом.