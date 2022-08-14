Горячую воду отключат на два дня в Ленинском районе Барнаула

Ограничение связано с началом реконструкции теплосети на улице Георгия Исакова

15 августа 2022, 06:20, Никита Черников

Горячую воду отключат у части жителей Ленинского района Барнаула с 08:00 15 августа до 12:00 16 августа, сообщили в СГК.

Временное неудобство связано со стартом реконструкции теплосети рядом с домом № 189 по улице Георгия Исакова, где заменят 64 метра коммуникаций.

Отключение затронет 13 жилых домов, детсад и школу, расположенные по адресам:

  • ул. Георгия Исакова: № 183, 195, 185, 197, 199, 181, 191, 193;

  • ул. Антона Петрова: № 180, 182, 184, 184а, 186, 194, 192.

Когда в 2022 году в Барнауле отключат горячую воду из-за опрессовки? График испытаний

Когда в 2022 году в Барнауле отключат горячую воду из-за опрессовки? График испытаний

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