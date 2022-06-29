Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ за публикацию фейков

Госдума приняла поправку, которая позволяет приостанавливать работу СМИ на три месяца за публикацию фейков. Об этом сообщает ТАСС.

Такая мера может применяться, если СМИ впервые опубликует выдаваемые за достоверные ложные общественно значимые сообщения, если это создаёт угрозу причинения жизни и здоровью граждан, может повлечь массовые нарушения общественного порядка и другие тяжкие последствия.

Кроме того, к нарушениям, за которые может последовать приостановка работы СМИ, относятся распространение фейков о Вооружённых силах РФ (ВС РФ), сведений, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, призывов к участию в несанкционированных акциях. Помимо того, к таким нарушениям законопроект относит распространение СМИ информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или органам госвласти.

При повторном нарушении срок блокировки может увеличиться до шести месяцев. При многократных нарушениях у СМИ могут отозвать лицензию.

Вернуться к работе СМИ сможет досрочно, если устранит правонарушение.

Отмечается, что соответствующая норма была добавлена в законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих российскую прессу.