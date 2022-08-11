Крупный град прошелся по нескольким районам Алтайского края

Ливень с градом прошёлся по Алтайскому краю 11 августа. Куски льда падали с неба сразу в нескольких населённых пунктах региона, в том числе в Барнауле и Рубцовске.

В краевой столице град прошёл крайне избирательно. О нём сообщили жители улиц Лазурной и Власихинской. При этом в центре его не было — там прошёл лишь дождь, лужи от которого начали быстро сохнуть.

В Рубцовске ситуация оказалась сложнее. Как рассказывает «Блогерша Рубцовск», град там прошёл на Черёмушках, а позднее залил и сам город. Ливнёвки не осилили потоки воды и автомобилям некоторое время пришлось плыть.