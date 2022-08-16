«Неравномерная история». Каких врачей не хватает в Алтайском крае и где их будут искать?

Алтайский край отстаёт от большинства российских регионов по уровню укомплектованности врачами. Об этом 16 августа в беседе с ЦУР рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов. При этом средним медперсоналом регион обеспечен чуть лучше, чем другие субъекты. Проблема кадрового дефицита остаётся для Алтая очень острой, подчеркнул министр.

Треть — пенсионеры

Сейчас в Алтайском крае трудятся около 8 тысяч врачей и чуть более 20 тысяч средних медработников, рассказал Дмитрий Попов. Этого количества региону недостаточно, отметил глава регионального Минздрава.

Так, на 10 тысяч жителей края сейчас приходится 35,2 врача. Это меньше, чем в среднем по Сибири, где показатель составляет 37,3. Ещё хуже Алтай выглядит на фоне всей России, где на то же количество людей приходится 37,7 врача.

При этом на каждые 10 тысяч человек в Алтайском крае насчитывается 91,5 среднего медработника. Это чуть лучше и сибирских (89,4), и общероссийских (83,9) показателей.

Усугубляет ситуацию то, что почти треть медиков Алтайского края уже достигли пенсионного возраста. По словам Попова, 27% медработников — пенсионеры. Вскоре они уйдут из профессии, что сделает дефицит кадров ещё острее.

При этом министр в очередной раз подчеркнул, что нехватка врачей — это головная боль не только для Алтайского края, но и практически для всех российских регионов.

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Городам сложнее, чем районам

Больше всего, по словам Попова, на Алтае не хватает базовых специалистов для медицины — участковых терапевтов и участковых педиатров.

«Это базовые специалисты, без которых оказание помощи зачастую просто невозможно. Чаще всего терапевт и педиатр — это лечащие врачи для жителей Алтайского края», — объяснил министр.

Чиновник отметил, что по этим специальностям в Барнауле и других городах региона ситуация даже хуже, чем в районах.

«Есть серьёзная диспропорция. В районах уровень укомплектованности иногда даже выше, чем в городах. Проблема Барнаула, Бийска и Рубцовска — участковая служба и нехватка терапевтов. В краевой столице на одну крупную поликлинику приходится около 40 участков. И на каждый нужен врач», — объяснил Попов.

При этом история «очень неравномерная», заметил чиновник. По его словам, в районах другая проблема. Медработников там требуется меньше, но зато отсутствие каждого специалиста сразу влечёт за собой большие проблемы.

Для сельских территорий самая дефицитная специальность — фельдшер. Из узких специалистов, которых не хватает региону, Попов выделил хирургов, анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов. Межрайонным центрам, по словам министра, требуется больше неврологов и кардиологов.

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Где найти врачей?

По словам Попова, в каждом регионе страны придумывают свои способы, как справиться с дефицитом. В Алтайском крае решение нашли весной 2022 года. В начале марта правительство Алтайского края утвердило обширную программу соцподдержки медработников. На эти цели в течение трёх следующих лет планируют потратить 1,5 млрд рублей.

Основные меры направлены на то, чтобы восполнить нехватку терапевтов, педиатров и фельдшеров, отметил министр.

Например, программа целевого обучения на Алтае теперь будет работать не только в медуниверситете, но и в профильных колледжах. По словам Попова, это должно привлечь больше фельдшеров в сельские ФАПы, службы скорой и неотложной помощи. Кроме того, около 50 фельдшеров смогут получать до 50 тысяч рублей в год в качестве компенсации затрат на обучение.

До 200 студентов-медиков, которые учатся платно, планируется перевести на обучение за счёт краевого бюджета. При этом в будущем им придётся отработать в медучреждении, которое выберет министерство.

Также поддержку будут получать до 50 студентов, которые обучаются на узкие специальности. Им из краевого бюджета будут возмещать затраты на обучение. Максимальная компенсация сейчас — 420 тысяч рублей, но в дальнейшем она будет увеличиваться.

Отдельные меры разработали для того, чтобы удержать медиков в профессии. По словам Попова, начинающим врачам и фельдшерам теперь положены ежемесячные выплаты. Это своего рода прибавка к зарплате, которая будет расти. Максимальную сумму медики будут получать на третий год работы: врачи — 22,5 тысячи рублей, фельдшеры — 15 тысяч рублей.

Также краевой Минздрав совместно с АКЗС прорабатывает инициативу, чтобы дополнительные выплаты могли получать врачи-пенсионеры, которые трудятся в сёлах.

Подробнее о том, что включает в себя программа по борьбе с дефицитом врачей на Алтае, читайте в материале amic.ru.