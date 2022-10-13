Инвестиционная активность со знаком плюс. С какими показателями экономика Алтая завершит 2022 год

Экономика Алтайского края в 2022 году продолжает расти, несмотря на действие западных санкций. Целый ряд ключевых показателей к концу декабря превзойдёт аналогичные данные за 2021 год. Среди них — номинальная зарплата, валовый региональный продукт, инвестиции в основной капитал, промпроизводство. Устойчивости экономики удалось добиться за счёт государственных мер поддержки на уровне региона и страны. Так, власти смогли сохранить спрос и деловую активность с помощью поддержки бизнеса путём выгодных предложений кредитования корпоративного сектора, а также ипотечных программ для населения. На заседании правительства Алтайского края рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона до 2025 года. Подробнее о том, за счёт чего региональная экономика продолжает поступательное движение, и о прогнозах на ближайшие годы — в материале amic.ru.

ТОРы и ключевые инвестпроекты

Как отметил вице-губернатор, министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, регион успешно справляется с текущими трудностями, вызванными внешним санкционным давлением. По оценке, объём инвестиций в основной капитал в текущем году составит 145,7 млрд рублей. Это примерно на 5% больше, чем было годом ранее. Тенденция, связанная с ростом инвестиций, фиксируется в регионе с 2018 года, то есть на протяжении пяти последних лет. Среднегодовой прирост за это время в номинальном выражении составляет 16,5%, а с учётом инфляции — 3,5%.

По итогам первого полугодия 2022 года объём инвестиций в основной капитал в Алтайском крае вырос на 7,3%, а доля внебюджетных средств достигла 89,9%. «Задел для развития экономики создаёт инвестиционная активность. За пять последних лет общий объём инвестиций в основной капитал в номинальном выражении превысит 612 млрд рублей, что на 41% выше значения за предшествующую пятилетку», — отметил Анатолий Нагорнов.

В числе ключевых проектов, реализованных за последние годы, — строительство Павловского деревообрабатывающего комбината, завода «Русская кожа Алтай» в Заринске, а также центра позитронно-эмиссионной томографии и центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля. Всего было реализовано 90 внебюджетных инвестпроектов, создано более 1800 рабочих мест. Росту инвестиций способствовало и создание двух территорий опережающего развития — в Заринске и Новоалтайске. Их резидентами стали 19 компаний, общий объём инвестиций оценивается в 4,5 млрд рублей.

Задел для промышленности

По оценке Анатолия Нагорнова, краевая промышленность продолжает расти, и по итогам 2022 года увеличение производства прогнозируется на уровне 1,2%. В реальных величинах объём отгруженных товаров и услуг может достичь 655 млрд рублей. При этом к 2025 году ожидается рост до 798,3 млрд рублей (прирост на 6,8% в сопоставимых ценах к 2022 году) по базовому варианту и до 781,5 млрд рублей (прирост на 5,3% в сопоставимых ценах к 2022 году) — по консервативному.

Объём инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев составил примерно 10 млрд рублей. Рост относительно аналогичного периода прошлого года равен 112,8%. Наибольшее увеличение фиксируется в производстве одежды — в шесть раз; выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза; производстве текстиля — в два раза; добыче полезных ископаемых — 152,2%; металлургии — 150,9%; обеспечении электроэнергией, газом и паром — 130,3%. Наибольшим объёмом инвестиций в текущем году отметились «Сибирь-Полиметаллы», «Барнаульская генерация», «БТК Текстиль» и «Алтай-Кокс».

Добавим, на реализацию краевой адресной инвестпрограммы (КАИП) и мероприятий по капремонту объектов за счёт бюджетов всех уровней с 2018 по 2021 год направлено свыше 30 млрд рублей. Вложения позволяют активно развивать социальную сферу. Так, за это время было построено и отремонтировано свыше 900 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, соцобслуживания и ЖКХ, в том числе завершено строительство восьми школ и пристроев, 20 детских дошкольных учреждений, 54 ФАПов, театра кукол «Сказка» в Барнауле, культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске, спортивной базы для ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ, ледовой арены в Рубцовске и других.

В 2022 году на реализацию КАИП и мероприятий по капремонту предусмотрено более 17 млрд рублей. Деньги пойдут на финансирование 379 проектов, из них 241 планируется завершить до конца года.

По оценке, в 2022 году валовый региональный продукт в Алтайском крае достигнет 909,8 млрд рублей против 772,6 млрд рублей в 2021 году. А уже в 2025 году он может вырасти до 1,037 трлн рублей по консервативному варианту и до 1,069 трлн рублей — по базовому.