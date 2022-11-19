Из Барнаула в Михайловку. Как на Алтае планируют возродить малую авиацию

Министерство транспорта Алтайского края планирует восстановить, как в советские годы, авиасеть между Барнаулом и отдалёнными районами региона. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Коровин.

Куда планируют запустить самолёты?

Сейчас работой по выстраиванию маршрута занимается межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». В Алтайском крае представители этой организации отобрали семь площадок, на три из них состоялись выезды: Белокуриха, Михайловка и Яровое.

Дмитрий Коровин пояснил, что в этих муниципалитетах прошла оценка затрат на восстановление аэропортов. Помимо этого, специалистам «Сибирского соглашения» предстоит оценить себестоимость самих перевозок. Сколько будут стоить билеты — станет известно позже. В любом случае, часть затрат планируют субсидировать из бюджета Алтайского края.

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Запустят ли самолёт из Ярового в Белокуриху?

Ранее и.о. главы города Владислав Шилов сообщил, что власти обдумывают открытие летних авиарейсов, который свяжут Яровое, Белокуриху, а также курорты Кемеровской области и Горного Алтая. Согласно количеству проданных пляжных карт, этим летом на Яровом отдохнули почти 130 тысяч туристов. Однако часть гостей отдыхали и в санаториях города. Причём временами людям из-за возросшего спроса не хватало жилья. В связи с этим здесь строят новую базу отдыха и расширяют пляжный комплекс.

Однако в Минтрансе края пояснили, что удивлены заявлением Владислава Шилова. По словам Дмитрия Коровина, речи о запуске специальных летних рейсов в настоящее время не стоит.