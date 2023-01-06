Как барнаульские храмы готовятся к рождественской службе

Рождественская служба пройдёт в шести барнаульских храмах

06 января 2023, 13:40, ИА Амител

Знаменский храм в Барнауле/ Фото: amic.ru

Барнаульские храмы уже готовы к рождественской службе. В этом году её будут вести в шести из них. Amic.ru посмотрел, как церкви готовятся к праздничной встрече прихожан.

Журналисты amic.ru побывали в храме святого Предтечи и Крестителя Господня в Нагорном храме и в Знаменском храме в Барнауле. Оба они уже украшены к рождественской службе, там ведутся последние приготовления.











































Напомним, что рождественские богослужения в Барнауле пройдут в Покровском кафедральном соборе на Никитина, 137; в Дмитриевском храме на площади Спартака, 10; в Александро-Невском соборе на Антона Петрова, 221; в Иоанно-Богословском храме на ул. Шумакова, 25а; в Иверском семинарском храме при Барнаульской епархии на ул. Ядринцева, 66; в храме святителя Николая Чудотворца на пр. Ленина, 36. Небольшие богослужения наверняка состоятся и в других барнаульских церквях, их также украсили к Рождеству. Верующие смогут уехать домой на трамваях, которые будут ходить с 01:20 ночи.

Барнаульский и Алтайский митрополит Сергий жителей края с Рождеством уже поздравил. О чём он говорил, можно прочитать здесь.