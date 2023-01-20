Как разместить бесплатное объявление на площадке "Рудос"

Доска объявлений RuDos.ru отлично подходит для продажи товаров и услуг

20 января 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: freepik.com

"Рудос" – это бесплатная доска объявлений , где пользователи предлагают свои услуги, продают товары и даже открывают собственные магазины. Объявления можно публиковать без регистрации, но если вы планируете регулярно использовать сервис https://rudos.ru/ или зарабатывать на его партнёрской программе, лучше зарегистрироваться, чтобы иметь для работы "Личный кабинет".

Как разместить объявление бесплатно, без регистрации

После захода на сайт через любой браузер кнопка "Подать объявление" сразу бросается в глаза. Она расположена на одной строке с логотипом компании RuDos.

После её нажатия открывается новая страница. Она выглядит так:

Приступаем к заполнению форм на доске объявлений России Rudos.ru (звёздочкой помечены пункты, которые нужно заполнить обязательно).

Заголовок. Кратко, 1-2 строчками опишите ваше предложение, упомянув название товара или услуги. Категория. Выбирайте подходящую из списка, нажав надпись "Выберите категорию". Цена в рублях. Укажите стоимость вашего товара или услуги. Текст объявления. Подробно опишите своё предложение. Фотографии. Добавьте фотографии товара или своих работ (до 12 штук).

Далее нужно указать контактную информацию для связи с администрацией сайта, для получения уведомлений об откликах на ваше объявление.

Регион. Выбираете после нажатия на надпись "Выберите регион". Город. Выбираете так же, как категорию и регион. E-mail. Укажите свою электронную почту на любом почтовом сервисе. Ваше имя. Лучше подлинное, написанное без сокращений. Телефон. Номер с кодом региона и мобильного оператора. URL. Адрес личного или корпоративного сайта добавляется платно. Правила публикации. Нужно принять правила сайта. Введение капчи и отправка объявления на модерацию.

Так можно разместить объявление без регистрации на площадке Rudos.ru. После проверки модератором его опубликуют или отклонят с указанием причины. Если возникнут какие-либо затруднения, обратитесь в "Обратную связь".

Магеровский Максим Алексеевич

На правах рекламы