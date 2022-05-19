Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на гаджеты в России

Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России, сообщили в пресс-службе Минцифры. Как сообщает РИА Новости, речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах.

В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями.

Напомним, что отечественное ПО начали предустанавливать на устройства с 1 апреля 2021 года. При этом на iOS пользователи могут использовать лишь официальный AppStore, поэтому им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.

Таким образом, приложение RuStore на сегодняшний день можно предустановить только на систему Android.

Напомним, что бета-запуск RuStore от компании VK ожидается 25 мая. Доступ к нему получат не только местные разработчики, но и иностранные.