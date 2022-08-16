Магнитные бури накроют Алтайский край в ближайшие недели

В августе и в начале сентября метеозависимые жители Алтайского края ощутят геомагнитные возмущения. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, с 17 августа возмущение магнитосферы усилится, а пик магнитной бури придется на 18 августа — ее интенсивность достигнет пяти баллов.

19 и 20 августа геомагнитное влияние начнет спадать. Вернутся они к 27 августа, после чего начнется магнитная буря с колебаниями до шести баллов.

Врачи отмечают, что сильнее всего на возмущения реагируют метеозависимые люди. Достичь устойчивости можно здоровым образом жизни, правильным питанием, умеренными физическими нагрузками, пребыванием на свежем воздухе, правильным режимом сна и бодрствования.

При уже существующих заболеваниях пациенты могут облегчить себе состояние приемом базовой терапии по установленному диагнозу.