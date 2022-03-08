Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил с Международным женским днём

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жительниц Барнаула с Международным женским днём. Текст поздравления публикует официальный сайт города.

«Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!

Прекрасным представительницам краевой столицы удаётся добиваться успеха в профессии, растить детей, беречь домашний уют, делиться душевным теплом с окружающими, оставаться очаровательными и женственными. Ваши любовь, доброта, мудрость и терпение делают близких сильнее, помогают преодолевать трудности. Примите слова искренней признательности и благодарности за вклад в развитие нашего родного города.

Желаю вам, дорогие женщины, счастья, здоровья, благополучия, внимания и заботы любимых и родных! Пусть жизнь подарит вам как можно больше светлых и радостных дней!"