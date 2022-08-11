Минфин РФ возмутила «огромная» компенсация жительнице Барнаула за 1,5 года ареста

Жительнице Барнаула, которую оправдали после 18 месяцев домашнего ареста в браслете, суд назначил компенсацию от государства, однако сумма возмутила Минфин РФ, пишет «КП-Барнаул».

«Недавно в её почтовом ящике появилось письмо с тихим извинением от прокуратуры. Теперь бывшей обвиняемой должны возместить издержки на адвоката и экспертизу. По решению Железнодорожного районного суда реабилитированной должны выплатить из казны государства 137 тысяч рублей», — отмечает издание.

Минфин подал апелляцию, в которой просит «понизить размер выплаты в соответствии с требованиями разумности».

47-летняя женщина чуть не попала в тюрьму из-за того, что пыталась спасти своего ребёнка, которого связала пледом во время аффективной истерики. Медики в суде оценили действия женщины как верные, поскольку мальчик начал всё крушить и грозился выброситься.

После этого женщину обвинили в истязательствах, незаконном лишении свободы и ненадлежащем воспитании. Возбудили уголовное дело, а ребёнка направили в социальный центр.

Как пояснил изданию юрист Михаил Жуков, позиция Минфина ему совсем не понятна.

«Как человека в тюрьму посадить или под домашний арест — здесь согласие, аплодисменты. А как оправдание — „зажимание копеек“ на выплату вреда. Прокуратура обязана взыскать эту сумму с причинителей вреда — с гособвинителей, со следователя, которая расследовала это дело, с прокурора, который утверждал обвинительное заключение», — подчеркнул он.