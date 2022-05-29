Министр транспорта Алтая пожаловался на резкий рост смертельных ДТП с начала года

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил о резком росте количества смертельных ДТП в регионе за первые четыре месяца 2022 года. По данным на начало мая, в крае в дорожно-транспортных происшествиях погибло 72 человека. При этом в прошлом году за четыре месяца смертность в результате аварий составила 48 человек. Об этом Антон Воронов заявил депутатам АКЗС в рамках «Правительственного часа», который прошёл 25 мая.

По словам министра, ситуация с ростом ДТП в регионе достаточно сложная. Уже сотрудники ГИБДД фиксируют резкий рост пострадавших и погибших. При этом ещё не начался летний сезон, когда происходит наибольшее количество смертельных аварий. Антон Воронов объяснил депутатам АКЗС, что 95% всех смертельных аварий — безалаберное отношение водителей и пешеходов.

«Трудно объяснить. Мы разбираем каждый конкретный случай. Вот буквально на днях на Чуйском тракте произошло ДТП, когда водитель просто пошёл на обгон через две сплошные полосы. Это привело к лобовому столкновению. Часто пешеходы переходят дорогу в неположенном месте», — сообщил Антон Воронов.

Министр также призвал депутатов краевого парламента усилить работы по пропаганде борьбы за безопасность на дорогах и подключать для этого средства массовой информации.

Отметим, в 2021 году в Алтайском крае произошло 2282 ДТП, в которых погибло 228 человек. Различные травмы получили 3013 человек.